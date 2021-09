El reto y la necesidad de volver a clases presenciales en México

México.- En México se enfrenta una pandemia con alrededor de 250 mil muertos y, como sociedad, enfrentamos diversas adversidades en torno a la reactivación de actividades presenciales. En este contexto se encuentran las escuelas de educación básica.

Por una parte, dan la cara a la deserción de alumnos y, por otra, el peligro de los contagios de covid-19, en caso de no tener prácticas eficaces de contención del virus. En una mesa de análisis organizada por Debate denominada ¿Qué Hacer Mejor en el Regreso a Clases Presenciales? Participaron vía redes sociales el Dr. Benjamín Madrigal Alonso, infectólogo, pediatra y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV); el Dr. Cristóbal Cháidez Quiroz, microbiólogo ambiental y coordinador de la Unidad de Diagnóstico Clínico de Pruebas PCR Covid-19 en Sinaloa; el maestro Carlos Parra, especialista en educación y coordinador académico de la Subsecretaría de Educación en Sinaloa, y el maestro Alejandro Ordóñez González, maestro en medio ambiente y desarrollo sustentable y coordinador de proyectos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de Sinaloa, quienes expusieron las estrategias que pueden tomarse dentro de la comunidad escolar para mejorar los ambientes en las escuelas ante las clases presenciales y disminuir lo más posible la transmisión de la covid-19, sin dejar de brindar a los niños y niñas el derecho a la educación y que no pierdan por ello su derecho a la salud.

Las deserciones escolares

Dentro de sus participaciones, cada experto dio su perspectiva de la situación frente a la pandemia y lo que se vive en las comunidades donde están insertas las escuelas. Carlos Parra, coordinador académico de la Subsecretaría de Educación en Sinaloa, mencionó como una problemática relevante el hecho de que se han perdido estudiantes durante la pandemia, a pesar de haber iniciado protocolos de educación a distancia, se observó la pérdida paulatina de estudiantes en la educación a distancia, a pesar de las estrategias de capacitación a los padres de familia que aplicaron.

“Para nosotros fue muy importante concientizar a los padres de familia y utilizar diferentes medios de la Sepyc, por ejemplo, la capacitación a través de las plataformas digitales de YouTube, sobre el tema de las nueve intervenciones, los cinco momentos que establece la guía de reapertura de las escuelas ante covid-19”, dijo, aclarando que esto empezó desde inicios del 2021 con la intención de abatir el rezago y abandono escolar y apoyar a los niños que no tenían oportunidad de conectividad, es decir, estuvieron capacitando a maestros y padres de familia para la reapertura de algunas clases presenciales.

La perspectiva epidemiológica

Durante su participación, el doctor Benjamín Madrigal Alonso comentó sobre el aumento de casos en niños actualmente en la tercera ola de pandemia y reconoció el hecho de que en México han fallecido más de mil niños, que van de los 0 a los 18 años. En la tercera ola subió hasta cinco veces el ingreso de menores de 6 años de edad a los hospitales públicos; en los niños de 6 hasta los 12 años han aumentado el número de casos hasta tres veces más y en los menores de 12 hasta 17 años hay un aumento de hasta el doble en los casos. Además, desde la perspectiva de Madrigal Alonso, se han reducido drásticamente la cifra de casos oficiales.

“Si teníamos 25 mil nuevos casos diarios en México, súbitamente bajaron a siete mil, y luego súbitamente bajaron a 5 mil. ¿Qué pasa con esto?, nunca me ha tocado ver una pandemia que descienda tan drásticamente en nuestro país. El argumento que se manejó fue precisamente que no teníamos las cifras formales”, dijo Madrigal ante la sospecha de que estas cifras no sean tan verdaderas.

Necesidades ante los contagios

Madrigal continuó su discurso recordando que las cifras de vacunación en adultos en México aún son bajas. Solamente un 28 por ciento de los adultos tienen el esquema completo, el resto se divide en tener un esquema incompleto y no tener vacuna, por lo tanto, el peligro de los contagios por covid-19 continúa en las calles y en los lugares con aglomeraciones, en este caso pudieran ser las escuelas.

Ahondando en la parte epidemiológica de la pandemia, el doctor Cristóbal Cháidez comentó que durante este tiempo se han aprendido estrategias para paliar la pandemia y, en ese sentido, presentó al Estado Mexicano la propuesta de realizar pruebas tipo PCR “para generar el rastreo de asintomáticos y cortar las cadenas de transmisión y las situaciones de contagio”, pues, en sus palabras, la pandemia aún está activa y es necesario que la comunidad actúe en conjunto para frenarla, con ayuda del desarrollo de protocolos de bioseguridad y programas de monitoreo de pruebas que él propone necesarios y que actualmente no existen, frente al crecimiento de casos de nuevas variantes en el mundo y que estarán entrando libremente al país.

Reapertura necesaria

El maestro Alejandro Ordóñez González, maestro en medio ambiente y desarrollo sustentable y coordinador de proyectos estratégicos de la Sepyc, recordó que todas las personas tienen a alguien en las escuelas, y, en ese sentido, hizo un llamado a trabajar en conjunto como sociedad en el regreso a clases, ya que ha habido mucha desinformación y miedo en torno al regreso de las aulas, por ello consideró necesario reunir las herramientas adecuadas para propiciar ese regreso, pues si bien, algunas familias tienen la oportunidad de estar presentes para que sus hijos reciban educación a distancia, en muchos otros casos esto no es posible, y los papás están pidiendo auxilio “nos están diciendo ‘yo ya no puedo con la educación a distancia’, lo decía el doctor Benjamín, ‘yo ya me tengo que ir a trabajar, yo ya no tengo quien me los cuide, ya tuve decesos en casa, ya no hay manera que yo resista con la educación a distancia’”, recalcó Ordóñez, como parte de la problemática que da razón a la pérdida de alumnos en las escuelas, un problema que, desde su perspectiva, es necesario combatir con escuelas abiertas.

Acciones en las escuelas

Los ponentes destacaron diferentes vertientes del problema. Por un lado, el riesgo de los contagios frente al virus y, por otro, el aumento de deserción escolar, ante las que fue necesario analizar las oportunidades y hacer propuestas.

El maestro Álex Ordóñez consideró el hecho de que en Sinaloa y en muchos lugares del país el regreso a clases es siempre voluntario, esto por una parte beneficia a las familias, tanto a las que pueden como las que no pueden mandar a sus hijos a la escuela; por otra parte, invitó a las familias a comprometerse de manera corresponsable tanto en la educación de los niños a distancia como en el hecho de evitar exposiciones innecesarias al virus, llevándolos a fiestas o eventos y reuniones donde hay mucha gente y pueden adquirir el virus.

Insistió, además, en la necesidad de comunicación entre padres de familia y maestros para monitorear el desempeño escolar de los educandos, ya que son los maestros quienes conocen a los pequeños, sus fortalezas y oportunidades.

Carlos Parra, por su parte, comentó que la conquista de las aulas será paulatina, y se hará más que necesario en las zonas alejadas, como las serranas, donde los niños no tienen oportunidad de acceder a una educación a distancia. Además, Carlos resaltó el hecho de autonomía de cada escuela para reabrir las clases una vez abiertas, y con la libertad de cancelarlas, siempre y cuando sea una medida que gire en torno de la prevención de la covid-19.

Opciones epidemiológicas

El panorama es complejo. Madrigal Alonso recordó que es vital compartir información real a las familias, capacitarlas adecuadamente en conjunto con la comunidad escolar para enfrentar al virus, y que, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, se siguiera gestionando el acceso a las vacunas correspondientes a la cartilla nacional de vacunación, pero también su acceso a las vacunas contra covid-19, ya que ellos están vulnerables frente a la infección del nuevo coronavirus durante la pandemia y frente al resto de infecciones prevenibles con vacunas.

Benjamín ahondó en la canalización adecuada de recursos, de manera que no se gaste en aditamentos escolares innecesarios, como puede ser los tapetes para limpiarse los zapatos, y que se utilicen los recursos en mejorar la infraestructura escolar añadiendo, por ejemplo, medidores de CO2, ante la idea de monitorear si un espacio está suficientemente ventilado, añadir abanicos o ventiladores a las aulas y agua potable donde sea necesario.

Continuando en esta perspectiva, el doctor Cháidez comentó que la pandemia aún continúa, y que una forma de coexistir con el SARS-CoV-2 sería instalar protocolos de bioseguridad profesionalizados y bien monitoreados que sean auditables, a la vez que se pueda monitorear la presencia del virus en las escuelas mediante la realización de pruebas de detección moleculares, que ahora pueden resultar más económicas y son igual de eficaces para determinar al virus de la covid-19.

Son diversas las medidas que se propusieron por parte de los doctores para fortalecer las medidas de prevención en este regreso a clases, algunas de ellas parece que serán retomadas por las autoridades académicas de Sepyc en pro de la salud de los niños.

Para entender...

El problema de no ir a la escuela

Desde inicios del 2021, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura ha instado a los países latinoamericanos a un retorno a clases seguro, en beneficio de las infancias.

Dejar de ir a la escuela todos los días y por largos periodos aumenta la probabilidad de que los niños se desvinculen del sistema educativo. En suma, esto puede afectar sus emociones, su salud mental, su capacidad de aprendizaje, el manejo de las frustraciones y la comunicación, entre otros problemas que se han documentado.

Ante un nuevo comienzo de clases, diversas organizaciones internacionales se unieron en una campaña que busca revalorizar la educación para el desarrollo de los niños, con los cuidados necesarios en el marco de la crisis sanitaria, así como la necesidad de seguir acompañando las otras modalidades que complementan los aprendizajes que se obtienen dentro de las aulas y mantienen a los niños vinculados con los centros educativos (OPS-OMS).

Los Datos

El Control epidemiológico es necesario

Se ha demostrado que la educación presencial, cuando va acompañada de medidas preventivas y de control adecuado de la transmisión del nuevo coronavirus, presenta tasas de transmisión secundaria de covid-19 más bajas en comparación con otros entornos de convivencia y se considera que no contribuyen significativamente a los riesgos de transmisión a la comunidad en general.

Regreso y prevención

La decisión de reabrir las escuelas, abrirlas parcialmente o cerrarlas debería regirse por un enfoque basado en los riesgos, a fin de maximizar los beneficios en materia de salud y educación para los estudiantes, profesores, personal y la comunidad en general, a la vez que se ayuda a prevenir nuevos brotes de covid-19 en la comunidad.

Educación presencial

Durante la pandemia se abrieron en Sinaloa los Centros Comunitarios de Aprendizaje en los que, durante nueve semanas, 26 mil niños estuvieron presentes, y entre los que hubo 1.7 por ciento de contagios (sinaloa.gob.mx).

Regreso opcional

En Sinaloa, el regreso a clases es paulatino, escalonado y de forma mixta. Algunos padres tienen la opción de continuar las clases a distancia (SEP).