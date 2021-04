El senador de Sinaloa, Heriberto Galindo se deslinda de declaración del Periódico El País

Sinaloa.- Heriberto Manuel Galindo, Senador por Sinaloa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se deslindó de la publicación realizada por el Periódico El País, el cual expuso que en el 2011 planeó un negocio con el que supuestamente preveía cobrar 127 millones de euros a través de Andorra, un país europeo blindado entonces por el secreto bancario.

En entrevista con DEBATE, el legislador sinaloense expresó que era socio minoritario de una empresa dedicada a estudios y desarrollo de proyectos, derecho que tiene como cualquier profesional o persona en busca de trabajar y sobrevivir. Explicó que, en el 2011, no era funcionario público, ni diputado, ni se encontraba en ninguna función.

Heriberto Galindo aclaró que, en primer lugar, él no cometió ningún acto ilícito porque estaba en todo su derecho de ser profesionista y asociarse con cualquier empresa, en la cual no hubo nada irregular, ya que no se firmó contrato con algún país, ni proyecto, ni se cobró remuneración.

“No hubo deposito en algún banco, desconocía con que banco estaba tratando el socio mayoritario que falleció, además no hay ilícito alguno porque yo estaba en mi derecho de ser profesionista o asociarme con cualquier empresa, no hay nada irregular”, resaltó.

Dijo que la supuesta pretensión no existe porque no visitó Andorra, Venezuela, ni ningún país. Dijo que el socio mayoritario, Daniel Sánchez Scott, era quien promovía el despacho, a la empresa para realizar estudios dedicados a la generación de energías limpias.

Resaltó que no hay nada irregular, ilícito ni hecho alguno qué perseguir porque no se llevó a cabo nada y era una sociedad legal. Finalizó diciendo que aclara dicha situación para salvar su honor porque es una persona honrada, profesionista y que todas sus actividades están bajo la ley.