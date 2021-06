El significado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México

México.- La vicepresidenta Kamala Harris vendrá a México en viaje oficial después de las elecciones del 6 de junio. De acuerdo con un comunicado de la cancillería mexicana, la visita de la vicepresidenta Harris está programada para el 8 de junio y ya se hacen preparativos.

Desde nuestro punto de vista y en atención a nuestros intereses y seguridad nacional, el arribo de la vicepresidenta Harris solo 48 horas después o quizá menos del cierre de casillas de la elección del 6 de junio, no parece ser lo más pertinente y adecuado porque seguramente estaremos en medio de algunos conflictos poselectorales y en intensas negociaciones para resolverlos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Insisto, por la trascendencia de su visita y las delicadas negociaciones bilaterales, algunas de ellas con implicaciones regionales debe evaluarse la posposición para favorecer la posición negociadora de México.

Leer más: Alertan que EEUU usaría app para espiar a migrantes que esperan asilo

El Gobierno de México debería pedir nueva fecha ya que la incertidumbre de los resultados electorales y el mismo clima postelectoral no es el entorno más propicio para llegar a acuerdos.

T-MEC e inversión privada

El comunicado de la SRE señala que “la visita de la vicepresidenta Harris tiene por objeto continuar con las conversaciones en materia de migración y desarrollo regional, cooperación frente a la pandemia y reactivación económica, entre otros más, que han estado en el centro de la agenda bilateral”.

Lo relevante de los temas y la necesidad de una mayor certidumbre de parte de nuestro gobierno amerita reconsiderar la fecha de llegada de la vicepresidenta Harris.

La vicepresidenta Harris ya visitó El Salvador y reiteró en sus acciones lo que el presidente Joe Biden anunció desde su campaña electoral: la necesidad de la recuperación económica y reactivación de los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).

La idea de reactivación de Kamala Harris y el presidente Biden descansa en la inversión privada y fundamentalmente en facilitar la mayor presencia de empresas estadounidenses.

Si bien la idea original de una propuesta de cooperación con Centroamérica surge del Gobierno de México desde la misma campaña electoral de 2018 antes de las elecciones, es evidente que siendo EUA el país que aporta alrededor de 4 mil millones de dólares que serían administrados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés), todo indica los rasgos más significativos y relevantes del plan serán manejados y administrados por el gobierno estadounidense.

Lo mismo que ha solicitado al presidente salvadoreño, pedirá Harris a México, además de agregar otras prioridades de la política internacional del presidente Biden: respeto a las actividades de las empresas estadounidenses en México de acuerdo a la normatividad del T-MEC y a otros acuerdos bilaterales e internacionales.

Esto implica acotar cualquier nueva legislación mexicana que pretenda dar primacía o carácter dominante a empresas estatales mexicanas como Pemex y CFE, pero también competencia desleal de grandes corporaciones mexicanas que afecten intereses de empresas estadounidenses.

Es posible se aplique la cláusula del T-MEC que limita alianzas o acuerdos con otros países fuera del Tratado, en particular contratos con empresas chinas o rusas en actividades productivas.

Otro tema vinculado es lo referente a energías limpias versus energías fósiles y más tradicionales que son altamente contaminantes. Y no se trata necesariamente de favorecer en general las energías limpias, sino a empresas estadounidenses y canadienses involucradas en energía solar, eólica y similares.

Me parece que EUA presionará a México para moderar y limitar la presencia de inversiones chinas no solo por temas comerciales del T-MEC y para favorecer a sus empresas, sino por la visión estratégica hegemónica de EUA y su visión de seguridad nacional en el ámbito hemisférico del continente americano, limitando la presencia de potencias extracontinentales.

Podría parecer exagerado de mi parte señalar la importancia que tiene la presencia de potencias extracontinentales en Latinoamérica para el actual Gobierno de Estados Unidos, pero nuestra tarea es advertir y alertar de posibles choques y conflictos con EUA por alianzas o convenios de México con China y Rusia.

No se trata solamente de temas de su presencia militar y comercial y en campos específicos, como infraestructura, minería y pesca, sino las capacidades que ya tienen China y Rusia para intervenir procesos políticos y electorales a través de sus sistemas sofisticados de inteligencia artificial en redes sociales y capacidades de guerra sucia para impulsar candidaturas presidenciales en Latinoamérica que sean afines a sus intereses.

Hay infinidad de pruebas de la intervención rusa en los procesos electorales de EUA de 2016 y 2020 a favor del candidato presidencial republicano y en contra de los candidatos demócratas.

Es obvio que con más facilidad y con mayor impacto pueden intervenir e interferir en los procesos electorales latinoamericanos para favorecer partidos y candidaturas afines a sus intereses.

China y Rusia en Latinoamérica

Este contexto debe ser contemplado por los negociadores mexicanos frente a EUA y utilizado con inteligencia y buena información, puede ser una formidable palanca para acotar y limitar ciertas presiones estadounidenses. Según los estrategas estadounidenses que directamente alimentan las visiones del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, la presencia china es creciente en América Latina y avanza a pasos agigantados.

Uno de los más prolíficos escritores y estrategas estadounidenses es el Dr. Robert Evan Ellis, vinculado estrechamente a las Fuerzas Armadas de EUA, con estudios país por país latinoamericano de la creciente presencia china.

La presencia de China en los países del Triángulo del Norte de Centroamérica es otra de las preocupaciones del Dr. Robert Evan Ellis y a principios de 2021 publicó su ensayo donde analiza el impulso de China para lograr su reconocimiento pleno (antes estos países reconocían a Taiwán) pero la diplomacia de las vacunas anticovid-19 e inversiones en diversos campos le han permitido importantes avances. Además, el Dr. Robert Evan Ellis ha estudiado recientemente las implicaciones de la “diplomacia de las vacunas” desarrollada con éxito en Latinoamérica por China y Rusia.

México tiene palancas para negociar y neutralizar las presiones, la cooperación para moderar flujo migratorio centroamericano, la cooperación para controlar al crimen organizado y la posibilidad de que el Gobierno de México utilice el importante papel cada vez más creciente de la comunidad mexicoamericana en EUA.

En este análisis no estoy haciendo juicios de valor, trato de presentar fríamente lo que representa el Gobierno de EUA encabezado por Biden y Harris con claras pretensiones de recuperar espacios de poder en el mundo y México como frontera estratégica y con gran presencia de capital estadounidense (algunas de sus corporaciones globales ya no son estadounidenses, no tienen fronteras y nacionalidad) y eso se puede aprovechar para que México busque negociar directamente con las cabezas de las corporaciones donde se incluyen bancos y poderosos conglomerados financieros y firmas de alta tecnología.

Hay todavía espacios de ventaja negociadora para México en comercio, cooperación en perímetro de seguridad norteamericano en lucha contra terrorismo internacional, crimen organizado y tráfico de armas, tráfico y trata de personas y contrabando de componentes químicos para drogas sintéticas de creciente uso en consumidores estadounidenses.

Un México estable

Es posible que la rápida reactivación económica de EUA y los pronósticos de un crecimiento anual de más de 6 % para este año genere ineludible necesidad de más mano de obra en agricultura y servicios diversos donde mexicanos han jugado un papel relevante. Eso podría facilitar la firma de un nuevo acuerdo bracero como lo propuso el presidente López Obrador en su charla virtual con el presidente Biden. Lo que se percibe menos viable es “exportar” el programa mexicano Sembrando Vidas a EUA.

Los resultados de las elecciones intermedias en México pueden dar o quitar poder de negociación al Gobierno de México, pero es evidente que a la administración Biden-Harris les puede convenir un Gobierno mexicano más acotado por mayor presencia de la oposición. EUA necesita un México estable y con crecimiento económico y no va a generar políticas que creen inestabilidad e incertidumbre porque un México en conflicto interno con más violencia y pobreza podría provocar un éxodo hacia EUA de millones de mexicanos desesperados por salvarse del caos.

Como ya lo he comentado en notas previas, para 2024, el Gobierno de EUA y sus agencias diversas con presencia en México tratarán de impulsar un candidato o candidata presidencial de perfil moderado en el partido de gobierno y sus aliados, alguien proestadounidense o que al menos se pueda establecer cierto diálogo.

Intereses e intervención

Es interesante y sintomático que con el argumento de la visita de la vicepresidenta Harris se encuentren en México todo un equipo de la CIA encabezado por su director y subdirector para “organizar la logística y seguridad de la visita”. Pero que en realidad les permite una observación privilegiada del proceso electoral y no sería raro que subrepticiamente puedan mover hilos y estrategias sofisticadas para influenciar el proceso electoral.

Es la historia, tradición y trayectoria de esta agencia de inteligencia en el mundo y en Latinoamérica.

Como sucede desde la Revolución mexicana, todos los países que tienen intereses económicos y políticos en México estarán atentos al proceso electoral y los más poderosos tienden a intervenir, como lo demostró magistralmente el estudioso Friedrich Katz en su libro La guerra secreta en México, donde documentó estas intervenciones durante los años cruciales de la revolución.

Esta elección puede ser un ensayo preliminar para 2024. Si las condiciones cambian de aquí a 2024, EUA y sus agencias impulsarán una candidatura presidencial alternativa que represente las tendencias políticas más viables para ganar en ese momento y que sea afín a sus intereses.

Es temprano predecir o saber cómo estarán las reputaciones de las fuerzas políticas en México para 2024, pero sí debe quedar claro que el gobierno actual de EUA defenderá sus intereses económicos y estratégicos en México y apoyará fuerzas y personalidades políticas afines a sus intereses.

Estoy convencido que tenemos palancas para negociar como país vecino estratégico a favor de nuestros intereses nacionales, ojalá así sea, intereses nacionales no de una camarilla política, sus aliados de oligopolios nacionales con presencia transnacional y otros actores no visibles, pero con mucho poder nacional e internacional.

Elección

Este domingo 6 de junio se celebrarán elecciones. Se renovarán casi 20 mil cargos y serán las elecciones más grandes de la historia del país.

Leer más: Secretaría el Trabajo acude a mina de Múzquiz por orden de AMLO para apoyar con rescate de mineros

Intervención

Se documentó la intervención rusa en procesos electorales de Estados Unidos en 2016 y 2020 a favor del candidato republicano Donald Trump y en contra de candidatos demócratas. Con mayor facilidad podrían intervenir en procesos electorales latinoamericanos.

El Dato

CIA en México

David S. Cohen, subdirector de la CIA, estuvo en México hace unos días para organizar la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, informó el Gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay buena relación con agencias internacionales como la CIA, la DEA y el FBI, mientras que declaró “ya no es el tiempo de antes en que intervenían agencias en nuestro territorio hasta sin pedir permiso, sin avisar, eso ya no se permite”, comentó AMLO. Fuente: El Universal.