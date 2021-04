El sinaloense y hermano de Chuy Vizcarra, Marco Antonio, quiere ser alcalde de Mexicali

Baja California.- Marco Antonio Vizcarra Calderón, originario de Sinaloa y hermano del reconocido empresario Jesús Vizcarra, es el primer ciudadano en lograr la candidatura independiente a la presidencia municipal de Mexicali, ciudad en la que radica desde hace 27 años.

Marco Vizcarra, como le conocen, inició esta travesía de conquistar la candidatura independiente el pasado 29 de diciembre, cuando presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Baja California su manifestación de intención como aspirante independiente, pero fue hasta el 27 de marzo cuando confirmó haber reunido las casi 30 mil firmas de electores que ocupaba para obtener su registro, el cual concretó apenas este miércoles 7 de abril.

¿Quién es el sinaloense Marco Vizcarra?

Médico cirujano de profesión y el segundo de 10 hijos, Marco Antonio Vizcarra es también un empresario originario de Sinaloa que llegó a la ciudad de Mexicali en 1994, y desde entonces ha tenido la oportunidad de ocupar algunas cargos de elección popular.

Hoy candidato independiente, Marco fue regidor del Ayuntamiento de Mexicali por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2006, luego diputado local de Baja California por el Partido de Baja California (PBC) y también subdelegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Hijo del matrimonio conformado por don José Isabel Vizcarra y María Calderón , es también socio fundador de Familia Sana AC, hoy Salud Digna, junto a su familia, y “pequeño accionista” de SuKarne –dicho así por él mismo- , empresa con presencia en el mercado internacional de la carne que tiene una de sus plantas productoras en Mexicali.

El momento personal que más lo ha marcado

Como parte de su historia familiar, Marco Antonio Vizcarra compartió que uno de los momentos que más lo ha marcado en su vida es la situación de su hija, a quien antes de cumplir el primer año de edad le fue diagnosticado cáncer cerebral.

“Me decían los médicos que me la trajera a morir aquí (Mexicali), sin embargo hubo un médico que invitó a otros, todos los decían que no y al final se decidió operarla, y creo que ha marcado mucho mi vida el tener la fe en el Señor y que mi hija siga viva, con sus secuelas, pero ella está presente, un ser especial, extraordinario, a la que amo”, compartió a través de redes sociales.

La herencia de sus padres

El doctor Vizcarra afirma en un video compartido a través de su cuenta en Facebook que “uno aprende de los padres con el ejemplo”, que incluso sus padres siempre estaban pendientes de los demás, buscando cómo ayudar, que incluso no había hospital que no visitaran o velorio al que no asistiera su papá.

“Tengo tres hermanos y seis hermanas y he sido bendecido por Dios por tener una gran familia”, sostuvo el hermano de Jesús Vizcarra, exalcalde de Culiacán y candidato a gubernatura de Sinaloa en 2010.