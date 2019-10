El superdelegado Jaime Montes debe ser investigado

Sinaloa.- Luego de que la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que el coordinador de Programas Federales de Sinaloa, José Jaime Montes Salas, forma parte de los diez superdelegados que están siendo investigados por el supuesto mal uso de los recursos públicos, diputados locales opinaron que las dependencias deberán aplicar un buen mecanismo de fiscalización y no ser selectivos con los funcionarios de la Cuarta Transformación.

Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, celebró que la Secretaría de la Función Pública esté atendiendo las denuncias ciudadanas sobre posibles casos de corrupción, y que esperará los tiempos para que la dependencia determine la procedencia del caso de Montes Salas.

La coordinadora de la bancada de Morena dijo que estos casos no manchan la imagen ni el Gobierno de la Cuarta Transformación, pues la meta presidencial siempre ha sido combatir la corrupción, “tope con quien tope”; sin embargo, aseveró que si las investigaciones no son transparentes y se omite deslindar responsabilidades, entonces no se estaría cumpliendo con los compromisos del nuevo Gobierno.

Voluntad selectiva

Por su parte, el diputado local del PAN Jorge Iván Villalobos Seáñez manifestó que dados los antecedentes del estado que guardan los programas federales de AMLO, duda mucho que de las investigaciones de los delegados estatales no se den a conveniencia que algunos.

Comentó que al no contar con padrones, bases de datos, reglas de operación o información que respalde el trabajo de los delegados, difícilmente las auditorias podrán ejecutar una revisión del manejo de los recursos como es debido.

Además, comentó que Morena, desde el poder, ha mantenido una voluntad para combatir la corrupción selectiva y ha puesto atención de los delegados estatales para no fiscalizar a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien está involucrado en un caso de enriquecimiento ilícito investigado y publicado por un medio de comunicación.

“Necesitan contar con padrones y datos, porque podrían ser tendenciosas las auditorias, tiene que tener un procedimiento un estrategia definida”, indicó.