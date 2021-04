El tema no es usted Loret de Mola, controle su ego: responde Jenaro Villamil

México.- Luego de que Carlos Loret de Mola aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emprendió una "embestida en su contra", el presidente del Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, respondió al comunicador que debe "controlar su ego", pues el tema de la exhibición del montaje del caso Florence Cassez no fue él.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Jenaro Villamil compartió el video de la respuesta de Loret de Mola aclarándole que el objetivo de la Mañanera de este miércoles fue exhibir el montaje del polémico caso y cómo fue difundido por medios masivos, con las consecuencias legales que alcanzó.

El tema no fue usted señor Carlos Loret. Controle su ego. El tema es cómo detectar y enfrentar mentiras y montajes difundidos en medios masivos y en medios cibernéticos. El tema fue las consecuencias jurídicas del caso Cassez-Vallarta que llegó hasta la Suprema Corte", respondió el jefe del SPR.

En el video compartido por Loret, el reportero aseguró que la "embestida" que AMLO emprendió en su contra "por un caso de hace 16 años" se debió más bien a que "no ha podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Felipa, los 150 millones de Epigmenio, las casa de Bartlett, las de Irma Eréndira".

El conductor de Latinus explicó que todo esto fue a raíz de que al mandatario le reclamaron que la aplicación de una vacuna contra Covid-19 era un montaje, lo que requeriría una respuesta oficial para calmar a la gente y castigar a los responsables, si hubo dolo.

"Pero no, el presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno: ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quien culpar, hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo y de paso aprovechar para atacar a quien le sea incómodo, en este caso, a un periodista que no se ha sometido a lo que el presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa: adularlo y aplaudirle", dijo.

Loret de Mola aseguró que él no tiene nada que ocultar respecto al montaje del caso Cassez-Vallarta, el cual supuestamente ha sido condenado por él varias veces. "Mi error -lo he dicho muchas veces- fue no darme cuenta desde el estudio donde yo conducía el noticiero".

La respuesta de Villamil a Loret de Mola. Imagen: Captura de Twitter @jenarovillamil

El comunicador luego cuestionó que el presidente de México lo acusara de montajes en la Mañanera de este 7 de abril, donde se exhibió el caso, tras lo cual enumeró una serie de supuestas mentiras de AMLO respecto a temas como la rifa del avión, el control de la pandemia y la crisis económica.

"¿Montajes? ¿Me acusa de montajes el de la rifa del avión que no era avión? ¿El que fue a visitar enfermos de covid y resulta que eran soldados actuando? ¿El que ha dicho 27 veces que ya domamos la pandemia? ¿Me acusa de montaje el de las millones y millones de vacunas compradas que ya venían? ¿El que miente con las cifras de muertos por la pandemia? ¿El que miente cuando dice que gracias a él no hubo crisis económica cuando hay 10 millones de pobres más, hay desempleo, hay empresas cerradas ahogándose, me acusa de montaje el que ha mentido -y este es un dato duro- ha mentido 45 mil veces en 2 años y cachito de conferencias mañaneras?", agregó.

Yo hace 16 años acepté el error y he ofrecido disculpas públicas varias veces, y he enfrentado consecuencias legales, ¿y él? No, él para esconder la realidad hace un montaje cada mañana. ¿Yo? Yo voy a seguir haciendo periodismo, al costo que sea", finalizó Loret.

Loret es una cortina de mentiras: Villamil

Previo a la respuesta de Jenaro Villamil de esta mañana, el presidente del SPR había arremetido contra Loret ayer martes, en respuesta a un tuit en el que el periodista le dijo a AMLO "que se deje venir" con su "showcito con ataques" y su "cortina de humo".

En su publicación, el funcionario federal expuso que el trabajo que Loret realizó con Televisa y la Secretaría de Seguridad Pública para el telemontaje constituía un "grave delito", pues se trata de difundir información falsa y exponer a dos personas ante el supuesto de inocencia.

"Cortina de humo? Los telemontajes son un delito. Son un engaño a la audiencia. Una violación al debido proceso. Una vergüenza que cualquier comunicador o periodista que se respete debe rechazar. Usted, señor Carlos Loret, es una cortina de mentiras", respondió Villamil.