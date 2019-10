“El tren maya, chu chu chu” responde Bartlett ante cuestionamiento de propiedades

México.- El pasado 10 de septiembre se dio a conocer el carpetazo de investigación sobre el patrimonio del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett, pues luego de una denuncia anónima se demostraron al menos 23 casa y 2 terrenos vinculados con su nombre.

Dichos inmuebles tienen un valor aproximado de de 800 millones de pesos, por lo que se inició una investigación, debido a que algunas de las propiedades están a nombre de familiares, empresas y presuntos prestanombres.

Todo esto se dio a conocer por Carlos Loret de Mola, quien con colaboradores, realizaron una investigación periodística acerca del patrimonio del funcionario, que resulta en una discordancia entre lo declara ante la SFP.

Esta tarde Manuel Bartlett fue interceptado por reporteros, cuando se le cuestionó acerca la investigación de los inmuebles y su respuesta fue clara y concisa.

Uno de los reporteron pregunto: “¿cómo va este asunto de la polémica causada por sus propiedades, por las empresas...?

- ¿Y en México ����, los políticos son serios?



- ¿Conoces a Manuel Bartlett?



(Chu, chu, chu, chu...) pic.twitter.com/353Qw8q6UL — Fede Sosa ���� (@FedeSosa) September 30, 2019

A lo que pronto respondió “el tren maya, chu chu chu” y comenzó a caminar entre los reporteros para marcharse, pues se notó la incomodes que la reportera causa al momento de lanzar la pregunta.

Entre risa y con los reporteros aún esperando una respuesta Manuel seguía repitiendo lo mismo mientras se movía del lugar.

¿Ha hablado con el presidente sobre estos señalamientos?” “El tren maya, chuc chu chu” respondió el funcionario.

Manuel declaró anteriormente que la investigación de Loret de Mola no tiene fundamentos pero que agradecía la ardua tarea de obtener la información.

"El reportaje que usted menciona es falso, me atribuye propiedades que no son mías. No existe ninguna prueba alguna de que yo haya escondido esas cantidades inverosimiles".