El "yo no lo haría" de AMLO significa que la "casa gris" es una equivocación: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó al presidente AMLO por declarar que "yo no lo haría" respecto a la "casa gris" de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, con lo que "aceptó que lo hizo que su hijo estuvo mal", marcando su distancia, de acuerdo con el comunicador.

En su columna de opinión publicada en El Universal el 31 de marzo de 2022, Loret de Mola reaccionó a las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sobre la "casa gris" de su hijo 62 días después de que se reveló el escándalo. El mandatario se limitó a decir en La Mañanera que él no rentaría una casa por 100 mil pesos mensuales, una respuesta con un fuerte mensaje detrás.

"62 días después de que se reveló la casa gris de José Ramón López Beltrán en Houston, el presidente aceptó que lo que hizo su hijo estuvo mal: “yo no lo haría”, sentenció ayer en la mañanera", comentó Loret de Mola sobre AMLO y la "casa gris".

El columnista señaló que el "yo no lo haría" de AMLO es una "condena" y un "deslinde" del actuar de su hijo, lo que a su vez implica una aceptación de que la casa lujosa en Houston es "una contradicción flagrante al discurso de austeridad del papá".

Para Loret, con su respuesta del presidente López Obrador admite que la casona con su alberca de 23 metros y cine privado fue un error, pero un error de su hijo, el cual no está respaldado por él, mucho menos considerando que era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex.

"El 'yo no lo haría' de López Obrador significa que la casa gris es una equivocación, que la equivocación es de José Ramón y que el presidente no lo avala", opinó el periodista sobre la respuesta del presidente de México.

El conductor de Latinus consideró que si AMLO hubiera respondido eso desde el primer día en que se reveló el escándalo, se hubiera ahorrado una "larga y penosa justificación de lo injustificable", el intento de simular que su hijo trabaja, el invento de una página web para "encubrir la mentira", los vínculos entre sus asesores empresariales con el supuesto empleo del hijo, las explicaciones contradictorias sobre el origen del dinero, alimentar las sospechas de un posible conflicto de interés, entre otros puntos.

Aunque al afirmar que "yo no lo haría" implica la aceptación de AMLO de que la "casa gris" de su hijo "estuvo mal", el periodista advirtió que esta repuesta llega "demasiado tarde y demasiado mal", 62 días después del escándalo, no como una declaración de gobierno, sino como un "exabrupto presidencial dos meses después".

Loret de Mola cuestionó si el presidente López Obrador ofrecería la misma respuesta ante otros escándalos que han marcado a su gobierno, como los videos de sus hermanos recibiendo dinero en efectivo, el caso del "carrusel de cash", el caso Gertz Manero y Alejandra Cuevas, las casas de Manuel Bartlett e Irma Eréndira, o los "moches" de su sobrina en Tamaulipas.

"La pregunta es si el 'yo no lo haría' aplica a lo demás: yo no recibiría sobres como mis hermanos, yo no haría un carrusel de cash como mi secretario particular, yo no le inventaría un delito a mi familia para encarcelarla como mi fiscal, yo no daría contratos a mi prima, yo no tendría tantas casas como Bartlett e Irma Eréndira, yo no pediría moches como mi sobrina, y así. O quizá fue un lapsus de la 'honestidad valiente'", cuestionó Loret sobre AMLO y los escándalos de la 4T.