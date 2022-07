Elba Esther Gordillo acusa a Luis Videgaray de tenderle una TRAMPA previo a su arresto

CDMX.- "Me invitó a desayunar para aclarar los términos de por qué no debía actuarse como se estaba actuando", dijo la política en retiro Elba Esther Gordillo Morales sobre Luis Videgaray Caso, ex secretario de hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fue en entrevista para 'La Silla Roja' donde la ex presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusó a Luis Videgaray de tenderle una "trampa" durante un vuelo.

Elba Esther Gordillo explicó que volaba desde San Diego, California, en Estados Unidos hacia Jalisco con escala en Toluca, Estado de México (Edomex), su viaje a la República Mexicana era para encontrarse con el entonces funcionario federal.

"Yo vine (al desayuno) aunque sabía que nos estaban siguiente(...)porque nos venían coleteando desde el aeropuerto(...)desde que despegamos", dijo la también exdiputada nacida un 6 de febrero de 1945 en Comitán de Domínguez, Chiapas.

Detalló que fue el capitán de su avión quién le dijo que les iban siguiendo, y le preguntó si se desviaba. Su respuesta fue "no", pues quería seguir con la agenda acordada y encontrarse con Luis Videgaray para dialogar.

"Es cierto que tuve muchas fallas, pero bueno, si somos honestos..." dijo Elba Esther Gordillo previo a ser interrumpida abruptamente por el entrevistador.

Recordemos que desde 2019 se inició una investigación contra el exfuncionario de Peña Nieto por estar relacionado a la compra ilícita de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados, en 2021 la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó por diez años.

En su momento, la dependencia de gobierno explicó que la medida fue: "por acreditarse falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público".

México, ¿sin Estado de Derecho?

En la misma entrevista para 'La Silla Roja', Gordillo Morales dijo que el Estado de Derecho no respeta en México "desde hace tiempo", y aunque no se refirió directamente sobre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agregó un argumentó usado por los opositores a la Cuarta Transformación "la ley se utiliza como represión política".

"Me preocupa la falta de liderazgos, la intelectualidad la veo muy pobre, sin sustento de propuesta", agregó sobre la situación actual de la República Mexicana.

Elba Esther se dijo preocupada por la polarización y por posibles agresiones en contra de la iglesia, ejemplifico con los sacerdotes jesuitas asesinados por error dentro de una iglesia en la sierra Tarahumara de Chihuahua.

"En la actualidad, la vida pública se está haciendo pedazos, porque se hace politiquería", aseguró.