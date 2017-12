¿Elba Esther Gordillo con nexos en alianza PRI-PANAL?

México.- El precandidato a la silla presidencial por el PRI y la alianza con el Partido Nueva Alianza (PANAL) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Antonio Meade, aseguró que la ex secretaria general del SNTE, Elba Esther Gordillo no tiene nexos con dicha coalición.

Esto luego de se diera a conocer que la maestra saldría de prisión para continuar con su proceso penal en un domicilio ubicado en Polanco, Ciudad de México.

De acuerdo a una publicación dada a conocer por Proceso, el también ex secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade detalló que:

“Es muy importante darse cuenta que no hay coincidencia, se siguió un proceso, se aplicó la ley y no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en lo político. No hay una vinculación entre el Panal y la exsecretaria general (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), yo creo que son temas que se están viendo por separado como debe de ser”, subrayó.

José Antonio Meade

Ley de Seguridad Interior es perfectible, asegura Meade

Asimismo Meade señaló que la Ley de Seguridad Interior da a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas la certeza de lo que es y no, ésta puede modificarse, pero por ahora es un buen punto de partida, defendió José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, PVEM y Nueva Alianza.

En entrevista con El Universal, luego de estar presentes en el registro de Mikel Arriola como precandidato a la jefatura de la Ciudad de México, el ex secretario de Hacienda destacó que esta ley recién aprobada es un marco jurídico moderno que da certeza de actuación.

"Ésta (Ley de Seguridad Interior) da certeza a las Fuerzas Armadas y nos da un marco más moderno que se puede modificar, pero que nos da un buen punto de partida donde ciudadanos y Fuerzas Armadas tienen certeza de su actuar", señaló.

Meade Kuribreña destacó que por mucho tiempo las Fuerzas Armadas seguridad por mucho tiempo al país.

"La discusión no es si están o no, lo que la ley prevé es cuándo, cómo y bajo qué circunstancias, y esto da certeza al ciudadano y a las Fuerzas Armadas", indicó.

El precandidato de la coalición Meade Ciudadano por México, subrayó que la Ley de Seguridad Interior se podrá seguir discutiendo. Las leyes, agregó, son instituciones que se pueden perfeccionar.

La nueva legislación, añadió, quita del debate si están dentro o fuera las Fuerzas Armadas, y ahora se tiene un marco que puede perfeccionarse.

José Antonio Meeade durante su precampaña en Chiapas.

José Antonio Meade estuvo presente este viernes en el registro de Mikel Arriola como precandidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de México. "Ya tenemos a quien va a sacar del bache a esta ciudad, a Mikel Arriola; él aporta, además de experiencia, una conducción muy sólida como un ser humano. Esa combinación hace que Mikel sea un gran precandidato.

Dicen que no podemos tener la ciudad, pero tenemos al mejor", señaló.

El ex secretario de Hacienda se refirió a la capital del país como en la que viven muchos servidores públicos.

En referencia a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador de descentralizar el gobierno federal, aseveró que no se puede apoyar tal pretensión.

"En esta ciudad viven muchos servidores públicos, así se organizan los gobiernos federales, no podemos apoyar una descentralización solamente porque la ciudad no funciona; con Mikel, la ciudad va a funcionar para que pueda seguir siendo la sede de los poderes federales", destacó Meade.

También puedes leer