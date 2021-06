Elección de gobernador en Guerrero terminará en los tribunales, asegura alianza PRI-PRD

Guerrero.- Los líderes estatales de la coalición PRI-PRD en Guerrero dieron a conocer que solicitarán la apertura de los paquetes electorales, para posteriormente impugnarlos resultados ante los tribunales de las elecciones del 6 de junio.

Lo anterior, tras culpabilizar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) por el ambiente de incertidumbre que se generó a partir de la tarde del pasado lunes 7 de junio en el cómputo de las elecciones a gobernador, presidentes municipales y diputados.

En conferencia de prensa, Héctor Apreza Patrón, presidentes del Comité Directivo Estatal del PRI, y Alberto Catalán Bastida, dirigente estatal del PRD, tildaron de absurdo la justificación otorgada por parte del Consejo General del órgano electoral local, el cual argumentó que el PREP se había detenido al mediodía del día de ayer por supuestos problemas relacionados al suministro de energía eléctrica y a la carencia de acceso a Internet.

Ello, pues recordaron que el IEPC de Guerrero fue de los pocos organismos que no pasaron por un recorte en su presupuesto, destacando que solamente para el PREP, se destinaron casi 38 millones de pesos, por lo que no habría razones para que este hubiera presentado fallas en su operación.

Sin embargo, la autoridad electoral estatal no fue la única criticada, ya que ambos dirigentes partidistas también pusieron en entredicho la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que emitió u conteo rápido con menos de 850 casillas, como se había informado desde un principio, y que por ello la muestra que se hizo pública la noche del lunes 7 de junio solo mostraba los resultados del 72% de lo requerido.

Por todo ello, manifestaron que no había elementos para darle credibilidad al proceso de conteo, por lo que expresaron no reconocer los resultados que arrojó el PREP del IEPC

Añadieron a ello, que hasta la fecha tienen el acopio de solamente el 60% de las actas, mismas que exponen una votación muy estrecha entre los candidatos punteros, condiciones que no permiten que se defina a un ganador claramente.

En este sentido, adelantaron que debido a las irregularidades que detectaron en algunas zonas de la entidad, pedirán que se abran los paquetes en los cómputos en los que la medida se necesite, lo que permitirá despejar las dudas que se tengan.

Por último, aseguraron que en el caso de la elección de gobernador, está terminará sin duda alguna en los tribunales, pues asevere ron que las labores del órgano electoral local revelaron que en el estado se llevó a cabo una elección "manipulada".

Sobre la declaración realizada por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, incentivando a que aceptaran con decoro los resultados de los comicios del 6 de junio, sobre todo en la elección de Ejecutivo estatal, Catalán indicó que el comentario fue "a titulo personal" y no en nombre del PRD de Guerrero.