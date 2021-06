Elecciones 2021: con "irreversible" ventaja, Evelyn Salgado se declara gobernadora de Guerrero

Guerrero.- La candidata de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se declaró ganadora de la elección del domingo 6 de junio al asegurar que, de acuerdo a las encuestas, la ventaja que tiene es "irreversible".

Celebró que la ciudadanía guerrerense haya manifestado su voluntad para que la Cuarta Transformación llegue a Guerrero.

Mediante una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Facebook, Salgado Pineda aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los guerrerenses que durante la jornada electoral acudieron a las urnas a emitir su derecho al voto, así como a los funcionarios de casillas que hicieron posibles los comicios.

Acompaña de su polémico padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, la suspirante morenista dio a conocer que, según las encuestas de salida, lleva una ventaja de "dos a uno" sobre el segundo lugar.

En este sentido, declaró que los resultados serán contundentes y que, por ende, no existirá duda alguna de que la democracia llegó a Guerrero.

Evelyn Salgado destacó que la jornada electoral se haya llevado en paz en medio de una "fiesta" democrática como se tenía previsto, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía de la entidad para mantener la unidad.

Recordando los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador de "no mentir, no robar y no traicionar", sostuvo que su proyecto de gobierno no será de una sola persona, sino de todos los ciudadanos.

Señaló que, en unas horas, se darán a conocer los resultados que confirmarán que ella ganó las elecciones y que, por ende, será la próxima gobernadora de Guerrero. La afirmación fue acompañada por el grito de guerrerenses que celebraron el "triunfo" de la candidata de Morena al grito de "ya ganamos".

En su participación, Félix Salgado Macedonio agradeció la participación ciudadana en las urnas y la cobertura por parte de los medios de comunicación. Asimismo, refrendó la victoria de su hija.