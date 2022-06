Elecciones 2022: INE niega quema de boletas en comunidades de Oaxaca

Posteriormente, en el corte informativo de las 12:15 horas, el IEEPCO detalló que sumaban 5 mil 485 casillas instaladas y tan sólo 22 casillas no instaladas, sin precisar los motivos.

Señalaron que de las 5 mil 740 casillas a instalar, 48 casillas no se instalaron por las afectaciones del huracán, y otras 33 no fueron instaladas por conflictos electorales.

Sin embargo, al declarar la instalación de la sesión permanente, el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) había informado que un total de 81 casillas no serían instaladas en la entidad.

Al respecto, el INE aclaró que hasta el momento sólo suman 21 casillas sin instalar en Oaxaca por diversos motivos, por lo que es falso que haya alrededor de 100 casillas no instaladas para las elecciones de 2022 .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.