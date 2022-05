Elecciones 2022: Mara Lezama no envía ubicación de eventos a Fernández Noroña 

Cancún.- La candidata a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama, no pasó al diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, la ubicación de un par de eventos a los que asistiría como apoyo a su campaña.

Así lo dio a conocer el petista en su cuenta verificada de Twitter "@fernandeznorona", donde dio a conocer que no asistiría a los actos que se tenían agendados junto a la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia.

Fue caso a las 8:00 horas cuando Fernández Noroña dio la noticia de su ausencia, y aprovechó para resaltar su apoyo a Mara Lezama como representante de la Cuarta Transformación (4T) en Quintana Roo.

"No iré a Quintana Roo con @MaraLezama. Es la hora que no me mandan dónde serán los dos eventos a los que acudiría hoy. Obvio decirlo, llamo a votar por Mara Lezama, próxima gobernadora de Quintana Roo", publicó el político que abiertamente se ha postulado como candidato presidencial en las elecciones de 2024.

En comentarios, usuarios de la red social del pajarito azul dijeron a Fernández Noroña que realizar una publicación al respecto no fue la mejor forma de hacer saber la noticia al equipó de trabajo de la candidata Mara Lezama, sin embargo, no fio respuesta.

Rumbo al 5 de junio

La alcaldesa de Cancún con licencia aparecerá en las boletas del próximo 5 de junio como abanderada de Morena en la entidad ubicada al sur de la República Mexicana, con Laura Fernández, de la alianza PAN - PRD, como principal contendiente.

Mara Lezama ocupa el primer lugar en la preferencia de los ciudadanos con 46 puntos, según una encuesta realizada por la empresa C&E Research, su principal adversaria suma un 20 por ciento de la popularidad, mientras que José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano obtuvo 16 %.

Finalmente, la aspirante del PRI, Leslie Hendricks Rubio, ocupa el último lugar de la encuesta con solo un 3 por ciento de puntos.