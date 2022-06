Elecciones 2022: Marko Cortés presume victoria del PAN en 3 estados, pero el PREP confirma 2

El panista incluso sentenció que Morena quedó lejos de su "6 de 6", burlándose del partido de AMLO por no llevarse la victoria en los seis estados donde hubo comicios, aunque la oposición apenas sumó triunfos en dos entidades.

En otro tuit, Marko Cortés señaló que el PAN se encuentra a la espera de los resultados de las elecciones en Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca , donde el PREP ha dado el triunfo a Morena y sus aliados, aunque el partido blanquiazul no ha reconocido públicamente dichos resultados.

El dirigente del PAN no ha rectificado sobre la victoria declarada en Tamaulipas, donde Américo Villarreal ya ha celebrado su triunfo en las urnas, mientras César Verástegui amagó con que los comicios concluirán en los tribunales, pues prevé una guerra de impugnaciones ante la estrecha diferencia entre ambos candidatos.

En las elecciones en Durango el vencedor fue Esteban Villegas , de la alianza Va por México, pues acumula el 53.7% de los votos con el 92.5% de las actas capturadas, en contraste con la morenista Marina Vitela, que suma el 38.9% de los votos, una derrota que no reconoce Morena.

