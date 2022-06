Elecciones 2022: ¿Qué son las casillas especiales y dónde se ubicarán este 5 de junio?

México.- Año con año, el Instituto Nacional Electoral (INE) hace sus mayores esfuerzos para que la mayoría de electores en México puedan ejercer su derecho al voto, de ahí que instale las conocidas como casillas especiales.

El próximo domingo 5 de junio 6 estados de la república mexicana (Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Aguascalientes) tendrán elecciones estatales donde habrán de escoger quiénes serán sus próximos gobernadores. Además, en algunos casos, la ciudadanía elegirá a su Congreso local y Ayuntamientos.

En este contexto, el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de que nadie se vea privado de elegir democráticamente a sus gobernantes y representantes legislativos, ha dado a conocer que se procederán a instalar un total de 131 casillas especiales.

¿Qué son las casillas especiales?

Se conocen como casillas especiales a las urnas que se instalan en lugares céntricos y por donde suele pasar una gran cantidad de personas, ello tiene la finalidad de que, sin importar si están lejos de su distrito o si el horario laboral no se les acomoda, puedan pasar a estas y emitir su voto.

Así como ha pasado en otros procesos electorales, en las elecciones 2022 las casillas especiales se instalarán, entre otros lugares, en aeropuertos, centrales de abasto, centrales camioneras, plazas comerciales, entre otros espacios con una concurrencia mayor.

No obstante, se debe tener en cuenta que no todos los electores pueden votar en las casillas especiales. De acuerdo a lo explicado por Roberto Heycher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, no en todos los casos aplica el uso de este tipo de urnas.

Mediante un video publicado en el portal web oficial del órgano electoral federal, el funcionario expuso que, si durante la jornada electoral estatal, el elector está fuera de su municipio, pero dentro de su entidad federativa, podrá votar por la renovación de la gubernatura. No obstante, si hay elecciones municipales y la persona no esté dentro de su municipio, no podrá ejercer su derecho al voto.

En tanto, en el caso de las elecciones diputados federales, las casillas especiales pueden usarse por los electores que están fuera del estado, pero dentro de la circunscripción electoral. De ser el caso, únicamente se podrá sufragar por los diputados de representación proporcional (no de mayoría relativa).

Cabe destacar que una circunscripción electoral es una demarcación que supera los limites e una entidad federativa. Por ejemplo, la primera de estas abarca a los estados de Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua y Baja California.