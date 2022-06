Elecciones 2022: acude a votar Salomón Jara, candidato de Morena en Oaxaca

"No quiero comentar eso, lo haré más tarde, lo haré mañana, hoy estamos viviendo una fiesta cívica y yo creo que lo más importante es que todos hagan de este ejercicio un derecho que todos pueden hacerlo y ejercerlo", respondió a la prensa.

"El problema de los siniestros que hubo es lamentable, lo que ocurrió en la costa, y hay una o dos inconformidades que no hubo el apoyo supuesto, que lo dicen, pero es lo menos, ustedes saben que va a haber más de 5 mil 800 casillas , tengo entendido que habrá muy pocos problemas, no va a llegar ni al 1%", comentó, para luego manifestar su "solidaridad con los damnificados".

Cuestionado sobre las 48 casillas que no se instalaron por las afectaciones del huracán Agatha , Salomón Jara consideró lamentó los daños y muertes causados por el fenómeno meteorológico, aunque resaltó que se trata de una minoría que no llegará ni al 1%, mientras que más de 5 mil 800 casillas están abiertas para recibir votantes.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.