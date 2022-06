Elecciones 2022: candidata de PT-PVEM se suma a Nora Ruvalcaba en Aguascalientes

Aguascalientes.- A tan solo unas horas de que concluyan las campañas electorales, la candidata de la alianza entre el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura del estado de Aguascalientes, Martha Márquez, declinó a favor de la abandera del partido Morena, Nora Ruvalcaba Gámez.

En este sentido, Márquez no desaprovechó la oportunidad para irse en contra de la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Teresa Jiménez Esquivel, acusando que gente cercana a la exalcaldesa panista son "delincuentes electorales".

En un mensaje público de última hora en este martes, sostuvo que su deseo es que la alianza opositora "no se robe" la elección estatal, razón por la que decidió declinar y unirse a Nora Ruvalcaba.

“No quiero que por no decidirme se roben la elección (…) Hay gente cercana a Teresa Jiménez que son delincuentes electorales y los conozco y los conocemos, y están dispuestos a hacer cualquier cosa por robarse la elección, porque ese proyecto es una obsesión, no tiene rumbo, no tiene a la candidata, es una candidata impresentable", denunció.

En tanto, la abanderada del Movimiento Regeneración Nacional a la titularidad del Ejecutivo estatal manifestó su agradecimiento hacia Martha Márquez, celebrando que hayan superado las diferencias que tenían entre sí.

“Yo celebro que Martha Márquez desde un principio, cuando detectó la corrupción en su expandir, una corrupción que comprometía el futuro de Aguascalientes por 30 años supo denunciar y hoy también, se une a un proyecto que pronto va a gobernar Aguascalientes y yo celebro esta decisión y me comprometo aquí frente a todas ustedes que vamos a incluir los planes que ella tiene”, expuso.

Al tiempo, Ruvalcaba Gámez aseguró que en su proyecto de gobierno incluirá las propuestas que, durante su campaña en la entidad federativa, hizo la candidata del PT y PVEM.

“Es por eso que hoy me sumo con Nora y juntas haremos un gobierno de coalición, eso es lo más importante para los ciudadanos de Aguascalientes, en donde nuestros planes estarán incluidos, y en donde Nora se compromete en incluir las propuestas, mis propuestas a su gobierno”, refirió Márquez para después acusar a Tere Jiménez y al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, de querer cometer actos de corrupción si llegan al poder.