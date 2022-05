Elecciones 2022: candidatas punteras a gubernatura de Quintana Roo se acusan de corrupción

Quintana Roo .- La perredista Laura Lezama y la morenista Mara Lezama, las dos candidatas punteras a la gubernaduta en Quintana Roo, se acusaron de corrupción de forma mutua e sus cargos pasados.

Durante el debate de los cinco candidatos al gobierno de Quintana Roo, organizado por el instituto electoral local, la candidata de Morena, PVEM y PT, quien más ataques recibió, fue acusada de ser un instrumento del Niño Verde, Jorge Emilio González.

En su mensaje inicial, el ex morenista y candidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, arremetió contra la ex alcaldesa de Cancún: "Vengo a enfrentar a una nueva generación de rufianes, que aunque vienen disfrazados de Morena, en realidad son Verdes.

"Se lo voy a decir de frente y con respeto: Vengo a demostrar que los del Verde no son el cambio verdadero ni representan los valores del Presidente porque ellos sí roban, sí mienten y si traicionan".

Los candidatos hablaron de corrupción, gobierno y economía. En prácticamente todas sus intervenciones, la abanderada del PAN-PRD, Laura Fernández, arrancaba con acusaciones a su adversaria Lezama.

"La primera medida para combatir la corrupción es evitar que Mara llegue al poder. La corrupción de Mara genera muertes y sangre en las calles. La corrupción de Mara cierra negocios y se pierden empleos.

"¿Por qué están matando a inocentes en los restaurantes de Cancún, es acaso una encomienda? Yo sé por qué: la plaza está vendida", afirmó.

Aseguró que hace unos días encontraron 5 millones de pesos a activistas de Lezama, por lo que ese dinero podría venir de robos que hizo en la alcaldía de Cancún, de extorsionar a un empresario o porque se lo dio el narco.

Tanto Fernández como Pech, acusaron a la morenista de aliarse con Roberto Borge para traficar placas de taxis y entregarlas a familiares y comprar una 'casa blanca' con dinero dudoso.

"¡Ay Mara! ¡Marita! Van varios debates que no te vemos, escondiste la cabeza como avestruz. ¿Cómo te vamos a creer que vas a combatir la corrupción si hace seis años Roberto Borge (ex Gobernador preso) te dio no una, sino cinco concesiones a tu nombre, al de tu esposo y de tus hijos. ¿Por qué una Gobernadora recibe sendos regalos de un Gobernador?", soltó.

En su intervención, Lezama quiso mantenerse al margen, por lo que sólo aseguró que enfrentaría a la mafia de la corrupción en el estado, que ha recurrido a moches, mordidas y tranzas.

"Te despojaron de tu futuro con contratos para el esposo o para los hijos, por eso voy a garantizar un gobierno que rinda cuentas", dijo apuntando hacia dos de sus adversarios.

Fernández está acusada de endeudar al Ayuntamiento de Puerto Morelos, junto con su esposo, e inflar contratos.

Mientras que el hijo de Pech, quien lleva el mismo nombre, fue vinculado a proceso por una presunta contratación ilegal de 20 millones de pesos en la "Estafa Maestra", cuando era rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Su proceso lo llevará en libertad.

Laura continuó atacando a Mara, por lo que, con una fotografía de su supuesta casa, le exigió informar cómo compró una casa de 128 millones de pesos, cuando en un año toda su familia ganó un millón.

Fue entonces cuando Lezama mostró las gráficas que traía preparadas con las denuncias contra la perredista.

"¡Qué cinismo! Los corruptos de siempre, los que no tienen llenadera, los que acumulan cuatro denuncias en su contra ante la Fiscalía del estado, tres denuncias de la FGR, dos más ante la Auditoría Superior del estado. Hasta órdenes de aprehensión de familiares que les ayudaron en sus negocios para quitarle el dinero al pueblo, ¡qué descaro de los corruptos y las corruptas!".

Y con Pech no se quedó atrás: "Aquí viene un despechado a hablar de decencia cuando tuvo la Estafa Maestra en sus narices y no hizo nada. ¡Que cinismo! ¡Qué falta de memoria!".

La candidata del PRI, Leslie Hendricks, se centró en sus propuestas, y aseguró que ella representa a la verdadera oposición, pues los demás son políticos disfrazados de otros partidos.

Mientras que Nivardo Mena, del partido MAS, se dedicó a decir que todos sus adversarios eran más de lo mismo, e incluso, los acusó a todos de comprar el voto hasta en 2 mil pesos, y les advirtió que tenía pruebas.

En su discurso final, Fernández aseguró que está en un empate con Mara, por lo que pidió a quienes apoyan a los otros candidatos no desperdiciar su voto, y dárselo a ella.

"Si estás harto de que te estén incrustando a los niños verdes como funcionarios públicos, si estás harto de la violencia, de la inseguridad, sal a votar, esta es la oportunidad de cambiar todo", dijo.

"Para corregir el rumbo necesitamos evitar que llegue ese trabuco de rateras y rateros que siempre han saqueado Quintana Roo", añadió Pech.

Mientras que Mara cerró en un tono conciliador: "Haré equipo con ya sabes quien. ¡Dejen de pelear! Construyamos, superemos nuestras diferencias, un nuevo pacto económico y social para resolver las necesidades más urgentes".