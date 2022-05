Elecciones 2022: operadores de Morena se suman a campaña de Tere Jiménez en Aguascalientes

Aguascalientes.- Un grupo de operadores del partido Morena y del gobierno federal en el estado de Aguascalientes tomó la decisión de abandonar su militancia morenista y unirse a la campaña de Teresa Jiménez Esquivel, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de la entidad federativa.

Tras denunciar los malos tratos e incumplimiento de pagos de quincena, un grupo de operadores del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador abandonaron a la abanderada de la fuerza politica guinda, Nora Ruvalcaba Gámez, y se sumaron al proyecto de la expresidenta municipal de la capital del estado.

La vocera del movimiento integrado por coordinadores, responsables territoriales, siervos de la nación y una persona encargada de vacunación, acusó que el Movimiento Regeneración Nacional los amenazaba con no pagarles si no cumplían con llevar a determinado número de ciudadanos a los eventos de campaña de Ruvalcaba Gámez.

“Nos amedrentan si no cumplimos con las metas diarias de promoverlos, nos obligan a asistir a eventos de Nora Ruvalcaba, acarreando un camión de gente por cada COT y de no cumplirlo se nos amenaza con no pagarnos y corrernos del mismo; nosotros amamos nuestro trabajo, pero también lo realizamos por necesidad de sostener a nuestras familias y ellos juegan con esa necesidad”, refirió Laura Esquivel.

En este sentido, hizo hincapié en que aunque la labor que realizan la hacen con cariño, al mismo tiempo tienen la necesidad de mantener a sus familias, por lo que sostuvo que el partido del oficialismo juega con sus necesidades económicas.

Desde la sede estatal del PAN en Aguascalientes, el grupo de operadores de Morena se despojó de sus distintivos chalecos del movimiento a a la vez que anunciaron que se añadirían a la campaña de Teresa Jiménez.

“En Morena Aguascalientes la simulación, la opacidad, los malos manejos, las malas mañas, la soberbia y los de siempre se han apoderado del partido y de sus órganos de conducción llevando al borde del abismo dicho movimiento y llevándonos entre las patas a miles de personas que hemos dado la cara por nuestro líder moral y nuestro movimiento”, sentenció la portavoz del movimiento diciente.