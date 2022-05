Elecciones 2022. Salomón Jara Cruz promete someterse a revocación de mandato

Oaxaca.- El candidato por la gubernatura de Oaxaca de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, que incluye a los partidos Morena, Verde Ecologista, Unidad Popular y del Trabajo, Salomón Jara Cruz, continuó su campaña esta vez acompañado por el coordinador de Morena en el Senado de la República Ricardo Monreal Ávila.

Se mostró convencido de triunfar el próximo 5 de junio para consolidar el proyecto de AMLO en la región y, además, aprovecho para informar que se someterá al proceso de revocación de mandato, ejercicio de participación ciudadana impulsado por el presidente este mismo año, que tuvo lugar el pasado 10 de abril.

En cuanto al destino que le espera a Oaxaca para los próximos 6 años, Jara Cruz prometió que "Oaxaca no está llamado a ser pobre, nuestro destino no es ser pobres, Dios no quiere que seamos pobres, los que quieren que seamos pobres son los malos gobiernos. En Oaxaca lo tenemos todo, entre ellos hombres y mujeres trabajadores".

Además, el candidato, se refirió a la manera de hacer política en el estado y como esto se debería reformar.

"tendremos un gobierno de territorio no de escritorio que recorra los 570 municipios", afirmó.

Se comprometió a rendir cuentas a partir de los primeros tres meses de gobierno con la finalidad de hacer un balance periódico y público de las finanzas estatales.

"Si un gobierno no cumple ese gobierno debe de someterse a la figura de revocación de mandato y desde aquí les digo a todos y a todas que a los tres años me someteré a la revocación de mandato", concluyó.