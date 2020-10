Elecciones Hidalgo 2020: Detienen a encapuchado por quemar urnas electorales

Pachuca.- Las elecciones locales celebradas este domingo 18 de octubre en Hidalgo no transcurrieron de forma tranquila, pues hubo múltiples denuncias de irregularidades como compra de votos, acarreros, actos de intimidación e incluso quema de urnas. Precisamente por esto último fue detenido un hombre encapuchado en el municipio hidalguense de Pacula.

Así lo dio a conocer el secretario ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de Hidalgo, Juan Carlos Mendoza Meza, durante la sesión extraordinaria de la tarde de ayer.

El funcionario del INE detalló que el hecho tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas en la casilla número 827, ubicada en la comunidad de El Saucillo, Pacula, donde irrumpió a bordo de una motocicleta una persona enpacuchada y presuntamente armada, con un balde de gasolina, y comenzó a amagar a los funcionarios.

Por fortuna, ninguna persona resultó herida durante el incidente, pero el secretario ejecutivo del INE afirmó que las urnas con votos se quemaron, así como unas boletas que se encontraban en las mesas, por lo que la votación tuvo que ser suspendida.

El acto fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el presunto responsable fue detenido poco después por las autoridades.

Asimismo, se reportó a la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo el siguiente paso, que será la denuncia presentada por la junta distrital 02 con cabecera en Ixmiquilpan.

La consejera del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Blanca Estela Tolentino Soto, confirmó el incidente y aseguró que se trató del único reporte por quema de material electoral.

Sin embargo, señaló que en Pachuca fueron asegurados seis vehículos y sus conductores en las colonias Morelos, Doctores, Cuauhtémoc y Nopalcalco, por realizar labores de perifoneo alertando sobre el número de contagios de Covid-19 en la capital de Hidalgo.

Por otra parte, el candidato a la presidencia municipal de Pachuca por la coalisión Juntos Haremos Historia en Hidalgo, Pablo Vargas González, denunció compra de votos, acarreos de personas y actos de intimidación paara evitar la participación de la ciudadanía.

"Vemos a los taxis que están transportando gente a diferentes lados para votar, y eso también condiciona el voto", señaló al salir de la casilla 853 en San Bartolo.

Aunque dieron a conocer su campaña de intimidación para que no saliera la gente a votar, afortunadamente la gente está saliendo; pero vemos que siguen las marrullerías, pues están tirando volantes para no apoyar a Morena, eso no es juego limpio, hasta el último día están generando esta guerra sucia", denunció Pablo Vargas.