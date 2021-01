Elecciones México: Permitirá INE spots a favor y contra el Gobierno

Ciudad de México.- Consejeros electorales advirtieron a los partidos políticos que, mientras el Tribunal Electoral no determine otra cosa, permitirá tanto los spots que elogien las acciones del Gobierno federal como aquellos que las critiquen.

La Comisión de Quejas del INE analizó diversas denuncias de partidos de Oposición y Morena en las que los primeros exigían suspender promocionales, que están al aire, a favor de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el segundo aquellos que hablan en contra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El PAN y PRD exigieron nuevamente que los morenistas dejen de difundir el video en el que presumen que dieron la mitad de sus prerrogativas para la compra de vacuna contra Covid-19 y garantizan que el Gobierno dará ese medicamento a todos. (Advierte INE que Morena aprovecha la vacuna covid-19 con fines electorales)

Morena demandó quitar de radio y televisión un promocional del PAN, en el que asegura que con la 4T México pasó de estar mal a peor, por el mal manejo de la pandemia, el desempleo y la inseguridad.

También se quejó de un spot del PRI en el que asegura que los gobiernos federales emanados del priismo dieron al País hospitales, carreteras, programas, inversión y desarrollo, pero desde el 2018 está paralizado por la ineficiencia y ocurrencias de las autoridades. En ambos casos los morenistas argumentaron que los denigraban.

"El partido en el poder, es una desgracia para México", remata el video, mientras pasan imágenes de los gobernadores de Morena, algunos funcionarios federales y el líder del partido, Mario Delgado.

La Comisión determinó dejar dichos promocionales al aire, al considerar que tienen información genérica. Sin embargo, los consejeros insistieron en que la Sala Especializada del Tribunal debe pronunciarse.

Así como hemos dejado al aire el contenido favorable al Gobierno, sería incorrecto solo permitirlo al Gobierno, desde su partido, y no las críticas desde la Oposición.

"A nosotros no nos interesa si alguien critica o no al Gobierno o lo defiende, sino que exista una cancha pareja", aseguró el presidente de la Comisión, Ciro Murayama.

Los consejeros criticaron que los institutos políticos acudan al organismo electoral para quejarse de lo que ellos mismos están haciendo.

Si es curioso que yo como partido exponga apoyo al Gobierno federal, pero cuando hay otro partido que me crítica por lo que hago, entonces ahora yo lo denuncio.

"Desafortunadamente veremos esto en el proceso, entonces si yo hago algo (como partido) no debe asustarme porque lo haga otro partido", dijo la consejera Adriana Favela.

Redes no son puerta trasera para la ilegalidad

La Comisión ordenó retirar del aire un spot del PRD en el que presume la alianza con el PAN y PRI, al considerar que es ilegal.

Los consejeros criticaron que hace unos días, cuando el INE aplicó la misma sanción a Morena y dio un plazo de seis horas para suspender un video en el que criticaba dicha alianza, el líder nacional, Mario Delgado, retó a la autoridad al pedir a sus seguidores difundirlos en redes sociales antes de que desapareciera.

"Las redes sociales no son la puerta trasera para eludir que se retire un material de radio y televisión. No pueden decir 'me lo quitaron en medios, entonces lo despliego en redes, no, es el contenido. Tratémonos con el respeto que nos merecemos como autoridad y partidos, y actuemos como adultos", remató.

La consejera Claudia Zavala hizo un llamado a los partidos para asumir un comportamiento democrático, pues, ejemplificó, Morena se queja que el PRD difunde en redes un promocional que se le suspendió en medios, pero hace exactamente lo mismo.

Los actores políticos deben asumir que la democracia implica el cumplimiento de las reglas. Cuando una autoridad decide el fondo de un asunto, hay que acatarlo y acatarlo en serio.

"No se vale que un presidente de un partido lo coloque en sus redes (el spot) y diga 'esto es lo que no quieren que vean'. Por favor, es llamar al comportamiento democrático. El proceso electoral será exitoso si todos asumimos que las reglas se hicieron para cumplirse", apuntó.