Elecciones Sinaloa: "El pueblo tomó una decisión", afirma Sergio Torres Félix

Sinaloa.- "El pueblo tomó una decisión y eso es un mandato para nosotros" señaló Sergio Torres respecto a los resultados preliminares del proceso electoral.

El candidato de Movimiento ciudadano comentó que el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones y de acuerdo a los resultados preliminares del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa las tendencias favorecen a Rubén Rocha Moya de la candidatura común Morena-Pas por lo que, extendió una felicitación y le deseó el mayor de los éxitos en su trabajo como gobernador de Sinaloa.

Considera que, ya que la campaña concluyó es momento de que todos busquen la manera de seguir contribuyendo desde los respectivos ámbitos de acción y desde donde está trabajará por el engrandecimiento de Sinaloa. Al ya tener experiencia en el proceso respeta lo acontecido.

"Ya he competido, me ha tocado ganar, pero no está ocasión no fue así y acato fiel y cabalmente la decisión” agregó. Además, lo único que busca es que les vaya bien a las familias de Sinaloa.

Reafirmó que, son respetuosos con los resultados porque es lo que decide la ciudadanía. "El pueblo tomo una decisión y eso es un mandato para nosotros" mencionó. Torres descartó el hecho de haber recibido alguna propuesta por parte de Rocha Moya.

En lo que compete a movimiento ciudadano no tuvieron incidentes mayores en cuanto a seguridad y espera que respecto a todo lo sucedido las autoridades correspondientes actúen ante las denuncias que se interpusieron.

Por último agradeció a todas las personas que participaron en la campaña de movimiento ciudadano la cuál fue alegre y propositiva pero austera además de todas las personas que votaron por ellos.