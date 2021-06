Elecciones Sinaloa: Sin apoyo de prerrogativas Rosa Elena Millán durante su candidatura al gobierno de Sinaloa

Sinaloa.- Rosa Elena Millán, candidata a la gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México señaló que, no recibió un solo peso de prerrogativas y considera importante que tengan transparencia en ese aspecto para saber en que se utilizó ese dinero.

Informó que continuará en la política ya que la ve como la manera de trabajar por el estado y completar los ideales y causas que ha trabajado siempre, es por ello que considera que viene un panorama positivo a futuro.

Por el momento, tiene su libertad de expresión independientemente del partido, poder detonar todo un esquema social que le permita atender sus causas principales.

En cuanto al partido Fuerza por México, aún no sabe si alcanza o no el registro para que continúe sin embargo, considera que no se prepararon a nivel nacional y de alcanzarlo tendría que darse en función de las dirigencias.

Por otro lado, agregó que el día de ayer observó largas filas para poder votar y considera que dicha participación tiene un lugar importante en la historia.

En ese sentido, reafirmó que toda su vida ha sido una mujer congruente y debido a ello es importante la aceptación de los resultados de la decisión ciudadana dándole a Rubén Rocha la oportunidad de gobernar Sinaloa incluso reconoce esa tendencia de votos irreversible.

Le desea al candidato de Morena-Pas el mejor de los éxitos y pide que sean parte del partido cubrir las necesidades que la gente plasmó.

Considera que los partidos nuevos no tuvieron mucha simpatía hacia los ciudadanos, pero le alegra haberse distinguido como la candidata de las propuestas, además cree que la diferencia de los recursos y falta de importancia que se le dio a Fuerza por México.

Sin embargo, se siente orgullosa de haber sido candidata de las propuestas en todo momento.

Al momento que se dieron a conocer los resultados preliminares considera que ya quedó claro el rumbo de la decisión. Además aplaude a Sergio Torres su participación.

El tema de seguridad del día de ayer la llama la atención, recordó los índices de violencia del 2010 y 2016 sin embargo, le llamó la atención el robo de urnas y considera que estos fueron hechos mediáticos para llamar la atención.

Además llama a las autoridades a informar quién o quienes encabezaron los sucesos delictivos de este 6 de junio.