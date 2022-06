Elecciones de 2022: AMLO asegura que no hay indicios de violencia y pide salir a votar

México.- El presidente AMLO aseguró que no hay indicios de violencia a pocos días de las elecciones de 2022, por lo que pidió a la ciudadanía salir a votar para elegir a los gobernantes en los seis estados de México que celebran comicios.

En La Mañanera el jueves 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población participar en las elecciones de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca.

El mandatario insistió en que no hay ningún reporte sobre indicios de violencia que pudieran impedir la instalación de casillas en las elecciones de 2022.

A fin de garantizar la seguridad en las elecciones, AMLO adelantó que la Guardia Nacional se hará cargo de realizar tareas de vigilancia para mantener las condiciones de seguridad.

"Llamamos a que la gente participe, se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas, no hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla (...) No hay ningún indicio de violencia. De todas maneras la GN va estar pendiente en todos lados, para darle protección a los ciudadanos", señaló.

El presidente de México advirtió que el abstencionismo en las elecciones termina siendo ayuda para los "mapaches electorales", quienes recurren a la compra de votos, el acarreo de gente, la entrega de dinero y despensas.

"Ya lo hemos dicho varias veces: si votan pocos pueden ganar los tramposos, porque pueden acarrear gente, comprar votos y les alcanza, repartir dinero, entregar despensas, patos, pollos, cochinos, marranos, ya estoy como Fox, pero cuando vaya mucha gente no les alcanza, aunque compren los votos, que salen los ciudadanos a ejercer su derecho, hacer valer su libertad y su soberanía, porque el pueblo es el soberano, el que manda, el que decide y esa es la democracia", sentenció AMLO.

El próximo domingo 5 de junio se llevarán a cabo las elecciones donde los ciudadanos elegirán a gobernadores de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca.

En el caso de Durango, también se elegirán 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías, mientras que en Quintana Roo también se disputan 15 diputaciones por mayoría relativa y 10 diputaciones por representación popular.