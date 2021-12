Elecciones del 2022: MORENA modifica lista de aspirantes de seis gubernaturas

Ciudad de México.- La coalición Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza definió la lista de aspirantes que se someterán a la encuesta para definir a los candidatos a las seis gubernaturas que se renovarán en el 2022.

Las dirigencias hicieron una mezcla entre los primeros lugares de la encuesta de reconocimiento, los nombres que aprobó el Consejo Nacional y las peticiones de los partidos.

De último momento, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena determinó sacar de la lista de Hidalgo al diputado local y cantante Francisco Xavier Berganza, pese a que había sido avalado por consejeros nacionales y era uno de los favoritos en la encuesta de reconocimiento.

Esto, afirmaron fuentes consultadas, ante el pleito interno que provocó su aspiración, por su pasado panista; en su lugar incorporaron al superdelegado Abraham Mendoza.

En la lista quedaron la diputada local Lisset Marcelino; la senadora María Merced González; la diputada federal Simey Olvera; el diputado federal del PVEM, Cuauhtémoc Ochoa; el senador Julio Menchaca y el diputado federal Navor Rojas.

En Tamaulipas, la dirigencia morenista también metió mano e incorporó al delegado de los comités de la 4T y cuñado del Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, José Ramón Gómez Leal, a quien acusan de no cumplir con la convocatoria de Morena.

Ésta establece que no podrán aspirar a la candidatura quienes tengan parentesco con el Gobernador en turno, en caso consanguíneo hasta los cuatro primeros grados, y por afinidad los dos primeros.

En la lista se mantiene la ex panista y ex Alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz; la ex diputada federal Olga Sosa; el senador Américo Villarreal; el supedelegado Rodolfo González; el titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Hacienda, Héctor Garza, y el Alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera.

En Aguascalientes, los aspirantes serán la activista Flavia Narváez; la ex candidata a la Alcaldía de Jesús María; Karla Espinoza; la superdelegada Nora Ruvalcaba; el ex superdelegado Aldo Ruiz; el senador Daniel Gutiérrez Castorena y el ex candidato a la Alcaldía capitalina, Arturo Ávila.

Post de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en el cual da a conocer a los aspirantes a candidatos a gobernador en seis estados de México.

En Durango aparece la Alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela; la senadora Margarita Valdez; la diputada federal Maribel Aguilera; el ex senador petista, Gonzalo Yáñez; el senador José Ramón Enríquez y el presidente del Instituto Municipal de Planeación de Durango, Santiago Fierro.

En Oaxaca, están en la lista final la ex diputada federal Irma Juan Carlos; la senadora Susana Harp; el diputado federal del PT, Benjamín Robles; el ex diputado federal Armando Contreras Castillo y el senador Salomón Jara.

El PVEM demandó que se incorporará a su senador Raúl Bolaños, pero fue rechazado por el Consejo Nacional morenista.

En Quintana Roo aparece la Alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama; la senadora Marybel Villegas; el senador José Luis Pech y el ex diputado federal Luis Alegre. Este martes, en la mesa de negociación de la coalición, también determinaron agregar a la ex diputada Laura Beristain.

De acuerdo con morenistas, esta semana los partidos aliancistas definirán cuándo comenzarán a aplicarse las encuestas, pues serán de manera escalonada, y concretarán qué encuestadoras privadas realizarán el ejercicio.

La Comisión Nacional de Encuestas de Morena realizará la encuesta, y dos empresas efectuarán un ejercicio espejo para darle mayor credibilidad. Prevén que los resultados se conozcan después del 20 de diciembre.

Los partidos "están seguros" que en Oaxaca y Quintana Roo será una mujer la que resulte ganadora, y confían que las propias encuestas determinen la tercera entidad donde habrá candidata, para cumplir con los lineamientos del INE.

El único estado que tienen claro será para un hombre es Hidalgo.