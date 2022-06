Elecciones marcan la ruta al 2024: analistas

México.- La jornada electoral 2022 que define gobernadores en seis estados de la República marca la ruta rumbo a las elecciones del 2024, cuando se elegirá al próximo presidente de la República, consideraron analistas y columnistas de EL DEBATE.

Análisis

En mesa de análisis realizada por EL DEBATE sobre la jornada electoral 2022, Héctor Ponce consideró que Morena buscaba un nocaut, pero no lo logró, puesto que gana cuatro de seis gubernaturas.

Sin embargo, dijo, será nuevo gobernante en dos estados y eso le da ventaja ante sus opositores para el 2024, quienes requieren de unidad para alcanzar los votos que necesitan en la elección del 2023, que sería la última parada previo a las elecciones presidenciales.

Calificación

Sobre la jornada electoral, los analistas políticos coincidieron en reconocer la gran labor realizada por el INE en estos seis estados y dieron calificación de 9.

En este sentido, Andrés López calificó con un 9.5 el trabajo y organización del instituto, puesto que por errores humanos, dijo, es imposible dar un 10.

Esteban Quintero coincidió en la calificación, pero pidió aclarar la inactividad del INE en Twitter, por una hora, en plena jornada electoral.

Alfredo Brambila, por su parte, resaltó la novedad del voto electrónico en Tamaulipas y Aguascalientes.

Números de AMLO

"En esta jornada electoral, Morena gana en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas, pero no gana Durango ni Aguascalientes": Andrés López Muñoz, analista político

Para el analista político, no se debe perder de vista a Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, quien ganó en el 2018 con más de 30 millones de votos, pero el cual, dijo, la política con la que ha gobernador le ha mermado su capacidad de convocatoria y credibilidad.

Los números

“Ningún presidente o expresidente había alcanzado una votación tal, con una credibilidad enorme”.

López Muñoz explicó que AMLO tiene todavía un saque de 16 millones de votantes que es el resultado de la consulta de revocación de mandato, donde participaron 18 millones de mexicanos, de los cuales 16 millones votaron porque él siguiera en la presidencia. “Si la oposición quiere ganar en el 2024 tiene que tomar en cuenta que López Obrador tiene en la buchaca 16 millones de votos y la gente le cree y le siguen creyendo”.

No hay nocaut

"Morena no logró noquear; el PAN debería ser el líder de la alianza y el PRI es el gran perdedor de esta jornada, necesitan unión para el 2024: Héctor Ponce, columnista de EL DEBATE

“Morena no logró noquear. Su dirigencia decía que iba a ganar 6 de 6, pero no lo logró. Gana cuatro y va a gobernar cuatro nuevos estados, por lo que va a tener 23, que es bastante, pero no logra su objetivo”, consideró Héctor Ponce.

Análisis

El columnista de EL DEBATE mencionó que el PAN se ratifica y se posiciona como la segunda fuerza política del país y resaltó que son los que deben liderar la alianza. En ese sentido, dijo que la alianza PRI-PAN-PRD es exitosa porque es el bloque de contención. “Donde no hubo alianza perdieron de manera avasalladora, como en el caso de Oaxaca y Quintana Roo y eso queda como un aprendizaje para ellos y para el Estado de México si van solos es casi un hecho que van a perder. “El PRI en esta elección es el gran perdedor porque pierde Hidalgo, que es su segundo gran bastión, y Oaxaca que son dos estados muy grandes que gobernaban”.

Deslealtad

"Se logró instalar el 99.8 % de las casillas. Además se ejerció el voto electrónico en Tamaulipas y Aguascalientes, que es algo novedoso": Alfredo Brambila, columnista de EL DEBATE

“Quiero ser enfático en reconocer la labor que ha hecho el INE, es extraordinaria. Debemos reconocer a una institución mexicana por su profesionalismo y su quehacer”, expresó Alfredo Brambila tras reconocer que logra el objetivo de la democracia a pesar y contra lo que se hace para descalificarlo.

Estrategia

El analista político consideró que en todos los estados donde Morena ha ganado de manera avasalladora desde la jornada del 2018, e incluso en las encuestas de salida de esta, todos tienen una característica donde los gobernadores en turno han sido acusados de entregar la plaza y de aliarse con Morena, desde el exgobernador Quirino Ordaz, en Sinaloa, hasta Sonora y actualmente con el gobernador de Hidalgo y de Oaxaca. “Vemos en Morena cómo es nociva para la democracia, como lo fue en el PRI de los 70, porque rompe los equilibrios del poder. Morena quiere ganar todo”.

Oposición

"En términos generales se observó una elección limpia sin hechos delictivos de alto impacto y con gran participación ciudadana"

Esta jorada electoral es un laboratorio y una prueba de lo que se viene para el 2024, consideró el columnista de EL DEBATE Esteban Quintero. Sin embargo, dijo, el PAN se perfila como el líder del bloque opositor de la alianza Va por México y el PRI queda prácticamente sin presencia en gubernaturas, mientras que Morena crecerá su presencia en más estados.

Te recomendamos leer:

Oposición

Agregó que la oposición demuestra que funciona que unidos logran más, donde Oaxaca, dijo, es un claro ejemplo, puesto que en ese estado no se pudieron poner de acuerdo y cada partido mandó a su candidato por su cuenta y es donde se ve una victoria de Morena- PT en una elección arrasadora. “Vemos a un Movimiento Ciudadano totalmente sin presencia en estos estados y eso posiblemente abone a la incorporación de este partido al bloque opositor de cara al 2024”.