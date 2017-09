¿Elecciones podrían retrasar TLCAN hasta 2019?

Ciudad de México.- Si este año no concluye la renegociación del TLCAN, la elección presidencial en México y las elecciones intermedias de Estados Unidos harán que la discusión se detenga y se retome hasta 2019, dijo Luis Rubio, presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo y el Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores (Comexi).

"No se pueden tener negociaciones durante un proceso electoral, lo que va a pasar es que esto va a acabar en diciembre-enero, si acaba, acaba, sino se va a congelar hasta después de las elecciones, no hay de otra", aseguró Rubio durante el Mexico Summit organizado por The Economist.

Por lo que si no se concluye este año se irá hasta 2019, aunque es posible acabarlo considerando que EU está evitando necesitar la aprobación del Congreso en algunos temas, explicó el presidente del Comexi.

Con información de El Universal, fue dado a conocer que Antonio Garza, abogado de White and Case y ex embajador de Estados Unidos en México, comentó que es poco probable que se llegue a un consenso y acuerdo en el TLCAN antes de las elecciones de 2018.

Aunque para 2018 algunas cosas se pueden lograr, debe verse si se retoma la negociación tras las elecciones de México, considerando que habrá elecciones intermedias en Estados Unidos, indicó.

"En 2018 es razonable (lograr parte de la renegociación) pero completa es ambicioso", dijo Garza.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

Para Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México, las elecciones no son un tema que cause preocupación, sin embargo, alertó que Donald Trump puede generar problemas.

"Podríamos ver que en campaña hubiera un resbalón con Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo", advirtió Davidow.

¿Cuándo aplicarán los acuerdos de segunda ronda del TLCAN?

A su vez de acuerdo a la publicacióon que ventiló EL DEBATE, la tarde de ayer que en su discurso, Idelfonso Guajardo expresó que los tres países que participan en el TLCAN buscarán la próxima ronda de negociaciones concretar en las siguientes semanas más textos bases en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 septiembre fecha en la que buscarán aplicar los temas anteriores en las mesas de renegociación.

Esto tras la conclusión de la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) misma que terminó con la búsqueda de consensos por parte de los gobiernos de México y Canadá, pese a reconocer diferencias, mientras que Estados Unidos manifestó una postura de mantenerse en la mesa.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

Ante ello el secretario de Economía dijo que:

“Hay un grupo de temas que por su naturaleza da ventajas automáticas para los tres países y han avanzado a un ritmo más veloz como temas de cooperación de pequeñas y medianas empresas, facilitación de comercio, obstáculos técnicos al comercio; son temas que van muy avanzadas, incluayendo otros con un nivel significativo”.

A su vez el funcionario manifestó que el reto para la segunda ronda de negociación era empezar a ver los textos específicos en la mesa y dijo que algunos se concretaron, por lo que en ciertos temas se comenzó a trabajar con un texto unificado y en otros están en proceso de unificación.

Idelfonso Guajardo. Foto: AP

“El objetivo es que para la siguiente ronda podamos hacer el esfuerzo para que la mayor parte de los temas estén con visiones unificadas para su discusión, claramente algunos tendrán la complejidad desde el punto de vista de negociación”, indicó.

