"Elegir métodos antidemocráticos no es la mejor señal"

México.- Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que no es una buena señal cuando los partidos políticos escogen métodos que no son democráticos para elegir a sus candidatos.

Durante el Encuentro nacional “Recuperar nuestro territorio”, el tres veces candidato presidencial respondió a la prensa sobre la decisión de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, como aspirante a candidato a la Presidencia por el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC).

"Lo que él (Miguel Ángel Mancera) planteó es que para seleccionar al candidato a Presidente hubiese un proceso abierto, competitivo, hubiese una competencia democrática, y al no darse, él toma de decisión de seguir al frente del gobierno y no buscar una candidatura, lo cual me parece muy respetable.

"Sin duda cuando los partidos políticos no toman decisiones con procedimientos democráticos pues nos están dando una señal, sin duda alguna que no es la mejor señal", expresó.

En el evento de Por México Hoy, Cárdenas se pronunció porque los miembros de la coalición Por México el Frente tomen sus decisiones políticas y no arropen a ningún partido en específico.

Ricardo Anaya se impone en el Frente Ciudadano

La candidatura presidencial de la alianza conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano la definirá Acción Nacional y en el proceso interno no participará el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Alejandra Barrales, quien deja la presidencia del Sol Azteca, afirmó que el mandatario capitalino puede ser el coordinador de campaña, aunque Mancera Espinosa no aceptó la posición.

Los partidos del Frente Ciudadano por México registraron ayer ante el Instituto Nacional Electoral la coalición Por México al Frente, rumbo a las elecciones del próximo año.

Además del cambio de nombre de la alianza, con el que desapareció la palabra “ciudadano”, el convenio deja al PRD la candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Como parte del acuerdo, Manuel Granados Covarrubias, asesor jurídico del gobierno capitalino, se perfila a la presidencia nacional del PRD.

El reparto de candidaturas queda rá en 144 distritos para el PAN, es decir, 48%; 104 para el PRD, o sea, 34%, y 52 para Movimiento Ciudadano, lo que representa 17.3%.

Al registrar la alianza, el panista Anaya Cortés aseguró que, a pesar de que había quienes les decían que era imposible lograr un acuerdo, finalmente pudieron unirse para establecer la plataforma.

El coordinador nacional de MC, Dante Delgado Rannauro, añadió que se da un paso más para “sacar al PRI de Los Pinos”, por lo que su responsabilidad será ganar la Presidencia de la República.

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, tiene previsto solicitar licencia hoy ante la Comisión Permanente del blanquiazul, además de emitir la convocatoria de registro para contender por la precandidatura.

