Eligir un candidato ciudadano enfrenta desconfianza: Meade

México.- El precandidato priísta a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que al optar su partido por seleccionar a un no militante para buscar la primera magistratura del país, como es su caso, fue una solución inteligente y moderna que encontró el tricolor para enfrentar el fenómeno de la desconfianza entre partido y ciudadano, gobierno y sociedad, siendo el único, además, que decidió oxigenar y abrir su propuesta para construirla con la sociedad.

El aspirante tricolor tuvo un encuentro con unos dos mil militantes de los diversos sectores del PRI, en un salón del Centro Internacional de Negocios (Cintermex), donde Jesús Elizondo, del Grupo de Jóvenes Alianza 2030, preguntó a Meade cuál es la ventaja de tener un candidato ciudadano en el PRI, y qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta, del partido y terminó diciéndole que sin neta no hay voto.

Meade explicó que como secretario de Relaciones Exteriores fue testigo de un fenómeno que llamaba la atención en el mundo, un fenómeno de desconfianza entre los partidos y los gobiernos y un fenómeno de desconfianza entre partido y ciudadano, gobierno y sociedad.

Dijo que este tema aflige a todos los gobiernos del mundo y que veía muchas expresiones de ese descontento, y parte de la respuesta (a su juicio), inteligente, moderna, fue si el problema era distancia y falta de confianza, la solución tendría que ser cercanía y diálogo.

Por eso, asentó, el hecho de que en agosto el PRI haya tomado una decisión frente a la desconfianza y a la distancia, de acercar y de construir un puente de diálogo con la sociedad, y que le pareció una gran noticia.

Agregó que el hecho de que se oxigene al PRI y al ciudadano, y se le entusiasme de entrar en diálogo con el militante, me parece que es una solución inteligente a un problema que no solamente es mexicano y que no solamente es del PRI.

"Y lo que vemos en cambio, es que el único partido que escogió esa solución fue el PRI al abrirse a invitar y oxigenar las propuestas para construirlas con la sociedad, y es un espacio de oportunidad que enriquece a las dos partes, a la sociedad y al partido", expuso Meade.

El precandidato comentó que lo que más le entusiasma de un partido es lo vigente de su militancia y el primero que quiere un cambio es el militante, porque es el primero que se da cuenta de que algo no funciona.

Durante el mismo encuentro, un empresario cuestionó al precandidato sobre cómo enfrentar la corrupción. Meade señaló que tiene que haber una absoluta y férrea voluntad política de que no haya un solo peso al margen de la ley, pero eso no es suficiente, tiene que traducirse en normas y en instituciones y éstas deben permitir absoluta transparencia.

Lo mejor está por venir, asegura Meade en mensaje navideño. Foto: Archivo El Universal.

Mencionó que de las últimas cosas que hizo en la Secretaría de Hacienda fue publicar el cien por ciento de los contratos que se firmaron en el sector público, en una base de datos que todos pueden consultar.

"Tenemos que ver que no falte rendición de cuentas y cómo podemos anticipar (de ) esa rendición de cuentas, que nos anticipemos para no ver si la empresa es fantasma después de que se contrató, sino que averigüemos la existencia de la empresa antes de que sea contratada", señaló.

También mencionó que se debe dar autonomía plena al Ministerio Público, para que en el ejercicio de su autonomía se deslindasen responsabilidades. Asimismo, pidió que no corramos el riesgo nunca más de volver a judicializar la política o a politizar la judicialización de un proceso; que las cosas se resuelvan conforme a derecho, con plena libertad, con plena autonomía y sin una injerencia política.

"Hemos logrado resolver eso en varias instituciones que hoy nos dan certeza y orgullo no hay razón para pensar que no lo podamos hacer en las que tengan como responsabilidad el combate a la corrupción", declaró José Anonio Meade.