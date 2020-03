Eliminan a 20 aspirantes a consejeros de INE 

CIUDAD DE MÉXICO.-El Comité Técnico de Evaluación determinó que 20 personas no podrán participar en el proceso de selección de consejeros electorales para el Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellas a Celia Maya, que fue candidata de Morena al Senado.



Al dar a conocer el acuerdo de aspirantes que sí cumplieron con la documentación solicitada en la convocatoria del proceso, se informó que no pueden participar Celia Maya García, que compitió por la senaduría por el Estado de Querétaro en la elección de 2018, y la ex diputada federal Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien es consejera nacional de Morena.





Tampoco participarán Eduardo Leal Hernández, consejero del PRI de 2016 a 2019, y Francisco González Martínez, quien fue secretario de Acción Electoral del PAN en Durango, del 16 de noviembre de 2014 al 21 de mayo de 2017.



De acuerdo con la convocatoria, los participantes en el proceso no pueden haber sido candidatos ni dirigentes de partidos políticos nacionales o locales.



Se identificaron otros 16 casos de aspirantes que no entregaron su documentación completa, como certificados de licenciatura, copias certificadas de credenciales para votar o cédulas de licenciatura, cartas de exposición de motivos, ensayos y currículum vitae, entre otros documentos.



Mañana, los 371 candidatos que sí cumplieron requisitos presentarán un examen sobre diferentes temas en materia electoral.



La mitad, los mejor calificados, pasarán a la siguiente etapa.