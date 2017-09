Eliminan pase automático de Fiscal General

Ciudad de México.- El frente legislativo en la Cámara de Diputados, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), anunció que hoy se instalará la Mesa Directiva, luego de que el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, informó que por indicaciones de la Presidencia de la República, se decidió eliminar el pase automático del procurador a Fiscal General.

César Camacho según información de El Universal, señaló que al ser un imperativo acabar con el “secuestro” de la Cámara Baja, una vez que asuma la Mesa Directiva, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, su fracción enviará al Senado una iniciativa para eliminar el pase automático del procurador a fiscal General de la República.

César Camacho Quiroz. Foto: El Universal

“Para seguir en la misma línea de acreditación de que es nuestra posición que no haya pase automático, tengo elaborada una iniciativa de reforma a la Constitución en el mismo sentido que la que el Presidente (Peña Nieto) aprobó, de entrada tiene 257 firmas. Y una vez que Jorge Carlos Ramírez Marín se convierta en presidente de la Mesa Directiva la vamos a presentar”, aseveró en conferencia.

En conferencia de prensa, el líder parlamentario del PAN, Marko Cortés, anunció que se tomará protesta a el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, como presidente de la Mesa Directiva.

Marko Cortés. Foto: El Universal

Reconoció al coordinador de la fracción priísta César Camacho, que fue fundamental, solicitándole al gobierno federal y solicitándole a los senadoers priistas para que esto fuera hoy posible.

“Debo decirles que hoy temprano, por la mañana, el coordinador de la fracción priista me habló y me dijo Marko hemos platicado con el propio presidente de la República y se ha tomado la decisión de que no habrá pase automático al fiscal carnal”, dijo.

El Congreso no está secuestrado, aseguran

Los grupos parlamentarios del PRD y Movimiento Ciudadano (MC), integrantes del frente opositor, exigieron un compromiso público del gobierno federal y del PRI en el Congreso de la Unión para cancelar el “pase automático” del procurador General de la República, Raúl Cervantes, a fiscal General de la Nación, y así terminar con la crisis en la Cámara de Diputados y avalar a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

Anoche, los coordinadores del PAN, Marko Cortés; de MC, Clemente Castañeda y del PRD, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano se reunieron para analizar reanudar hoy la sesión, sin embargo aún no hay acuerdos y si se vuelve a presentar una votación para elegir a la Mesa Directiva volverán a votar en contra. “No hay acuerdos aún. Esperamos garantías del PRI y si mañana [hoy] hay votación, vamos en contra”, declaró Clemente Castañeda.

Antes, Zambrano informó que no es ni secuestro ni chantaje, como se ha querido tipificar lo que sucede en la Cámara de Diputados al culpar a los grupos parlamentarios opositores a la elección de la Mesa Directiva en virtud de lo que sucede en el Senado.

El bloque opositor PAN-PRD-MC y Morena no ha dado su aval para renovar la Mesa Directiva, y exige que primero se cancele el pase automático del titular de la PGR a fiscal general de la Nación.

Jesús Zambrano. Foto: El Universal

Dijo:

“Estamos a tiempo. Espero que haya voluntad política, si no entraremos a la incertidumbre; pero si el legislador previó que el plazo se podía prolongar cinco días y en los hechos lo estamos alargando dos días más, ¿por qué no pensar entonces en ampliar la prórroga, hasta que lleguemos a un acuerdo?”.

Acusó que el gobierno federal y el PRI no están haciendo eco de la iniciativa que envió el Presidente de la República desde hace casi un año, porque sigue congelada y no es por la obstrucción de otros partidos.

