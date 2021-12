Ellos me hicieron lo mismo: reprocha AMLO a Santiago Creel por estar contra denuncia a consejeros del INE

Ciudad de México.- El presidente AMLO reprochó al diputado Santiago Creel su posicionamiento en contra del presidente de Cámara de Diputados, quien presentó una denuncia penal contra los consejeros del INE que votaron por la suspensión de la consulta por la revocación de mandato.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, exhibió en La Mañanera una publicación que Santiago Creel hizo en Twitter, donde aseguraba que el presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la FGR una denuncia contra consejeros del INE.

En este sentido, el diputado panista indicó que, desde su cargo, no acompaña el posicionamiento de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de Cámara baja.

Así AMLO reprochó que en el pasado a él le hicieron lo mismo, cuando se inició un proceso de desaforo en su contra, en el cual Santiago Creel no dijo nada, pese a ser titular de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio en que se realiza la medida contra el tabasqueño.

Después de leer la publicación de Creel, Andrés Manuel mencionó.

“Pues sí, ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron, ni modo que Creel que era secretario de Gobernación no se enteró cuando Vicente Fox mandó llamar al presidente de la Corte, a Mariano Azuela, para darle instrucciones de que me desaforaran”.

Van por consejeros del INE

Y es que Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia penal en contra de los seis consejeros del INE que votaron a favor de suspender temporalmente algunos procedimientos para la convocatoria de la consulta.

En la denuncia se acusa a los consejeros de hechos que podrían tipificarse como delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

La medida fue calificada como intimidatoria y una persecución en contra de los consejeros del INE, sin embargo, Andrés Manuel informó que la denuncia ya fue retirada por Gutiérrez Luna, quien aseguró que nunca hubo una intención de persecución contra los funcionarios del órgano electoral.