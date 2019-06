Elogia AMLO actuar de Gobernador de Puebla 

Puebla, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió al Gobernador interino de Puebla, el priista Guillermo Pacheco, por haberse mantenido al margen de la pasada elección local y permitir el voto libre de los ciudadanos.



Al encabezar un acto de entrega de programas sociales en este Municipio, en presencia de Pacheco, López Obrador dijo que el Mandatario condujo el proceso electoral de manera estable, pese al ambiente de crisis derivado de la muerte de la entonces Gobernadora Martha Érika Alonso.





"Celebro la actuación del Gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, que le tocó conducir este proceso en una circunstancia complicada, porque falleció la Gobernadora electa, que en paz descanse, con su esposo y había que elegir a un Gobernador interino para que se convocara a elecciones y se tuviera Gobernador constitucional para todo el periodo", dijo.

Señaló que la actuación del priista permitió que se reconociera el triunfo del morenista Miguel Barbosa sin conflictos poselectorales.

Acompaño al Presidente @lopezobrador_ en la entrega de #ProgramasBienestar en Atlixco. Jóvenes de 18 a 20 años se harán acreedores a una beca, con miles de millones de pesos para todo el país.



"Ese proceso lo condujo de manera extraordinaria el licenciado Pacheco Pulido, que merece nuestro reconocimiento, porque supo mantener la estabilidad, la paz social", aseveró.



"Se llevaron a cabo las elecciones y no hubo problemas en Puebla, se reconoció a quien triunfó por voluntad de los ciudadanos. Esa es la democracia y en mucho se le debe al licenciado Pacheco Pulido, y le hago un reconocimiento por su actuación en nombre del Gobierno de la República".

Puebla y los poblanos agradecemos al Presidente de México @lopezobrador_ su visita a Puebla. Reitero el compromiso de mi gobierno para trabajar de la mano con el @GobiernoMX para beneficio de todos los ciudadanos y sus familias.



Cientos de personas reunidas en el deportivo La Carolina le aplaudieron al Gobernador y López Obrador le alzó la mano en señal de triunfo.



El titular del Ejecutivo federal afirmó que, a su vez, su Gobierno decidió no interferir en los comicios poblanos.

#Puebla nos requiere a todos; la reconciliación nos permitirá alcanzar el desarrollo y bienestar de nuestra gente. En reunión para la #Transicion2019, ¡vamos por Puebla!



"Decidimos no interferir en las elecciones, que no participara el Gobierno y que fuese el proceso electoral, las elecciones, una decisión en completa libertad de los ciudadanos; esto se hace con el propósito de empezar a marcar las diferencias, no tiene por qué el Gobierno participar en las elecciones, mucho menos utilizar el dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos", señaló.



"El Gobierno no tiene por qué financiar campañas políticas, y se tiene que terminar esa mala costumbre de que, cada vez que hay una elección, empieza la repartidera, ¿se acuerdan cómo era?, que venían las elecciones y a traficar con la pobreza de la gente. Eso se debe de terminar, no permitir los fraudes electorales, que haya elección limpia y libre, que el pueblo elija a sus autoridades".

El pasado domingo ya se presentó el equipo de transición de Miguel Barbosa, Gobernador electo de Puebla, que esta conformado, hasta el momento, por nueve personas que analizarán la situación actual de la Administración pública.

Según palabras de Verónica Vélez Macuil, quien será la titular del área de comunicación social de la próxima Gubernatura, los elegidos no tienen asegurada la titularidad en las Secretarías de la próxima Administración (2019-2024).