Embajadora de México en Bolivia denuncia agresión afuera de sede

Ciudad de México.- La Embajadora de México en Bolivia, Teresa Mercado, denunció que policías y militares que se encuentran fuera de la Residencia Oficial de México desde el 23 de diciembre detuvieron y agredieron al Cónsul de España en ese país.

"Estoy en con encargada de negocios y Cónsul de España en residencia, han detenido su auto con placas diplomáticas además de haberlos agredido", escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque minutos después de haber publicado el mensaje lo borró, la diplomática aseveró que ese acto es una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

"Además de estar ingresando autos con militares fuertemente armados", añadió Mercado.

El 23 de diciembre, México denunció un incremento en el número de elementos de seguridad y de inteligencia de Bolivia afuera de la Embajada y la Residencia Oficial de México en ese país.

En las sedes diplomáticas se encuentran nueve ex funcionarios de ese país, que desde el 10 de noviembre pidieron asilo a México, tras el golpe de Estado que obligó a Evo Morales a renunciar a la Presidencia de Bolivia.

Entre ellos están ex Ministros de Gobierno, Juan Ramón Quintana; y de Cultura, Wilma Alanoca; un ex funcionario del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Sergio Daniel Martínez Beltrán, Víctor Vázquez y Nicolás Laguna, ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, quienes desde el 26 de noviembre tienen órdenes de aprehensión en su contra.