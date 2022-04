Emilio Lozoya acuerda con SHCP pagar más de 2.6 mdp para evitar imputación por defraudación fiscal

México.- Este martes, el exidrector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, se comprometió a pagar más de 2 millones 600 mil pesos, en un período de un mes, a fin de que no sea imputado por el delito de defraudación fiscal, ello en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Desde el pasado mes de noviembre de 2021, el exfuncionario del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto se encuentra encarcelado en la Ciudad de México por los presuntos delitos que habría cometido cuando estuvo al frente de la empresa petrolera del Estado mexicano.

Durante la audiencia que tuvo lugar este martes en el Reclusorio Sur, misma que únicamente duró 20 minutos, la defensa del exservidor público refirió que Lozoya Austin se encuentra dispuesto a pagar más de 2 millones 600 mil pesos, aunque dejó en claro que su cliente es inocente del delito del que se le señala.

El litigante Alejandro Rojas Pruneda señaló que ya se ha reunido con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la parte agraviada, dependencia federal que está de acuerdo en llegar a la reparación del daño.

No obstante, el abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos refirió que, hasta el momento, no se ha hecho el deposito de los casi 3 millones de pesos debido a que la línea de captura no está lista todavía.

"Este defensor ha tenido a bien dialogar con la víctima, el 18 de abril, le hicimos de su conocimiento a la Procuraduría Fiscal de la Federación que estábamos dispuestos a cubrir el monto señalado, sin que implique aceptación de culpabilidad. Sin embargo, la línea de captura no está lista, pero estamos dispuestos al mecanismo de soluciones alternas", expuso.

De acuerdo con autoridades del Poder Judicial, Emilio Lozoya habría dejado de pagar 2 millones 695 mil pesos con 32 centavos en el ejercicio fiscal de 2016, según lo referido en la denuncia del Ministerio Público Federal.

La propuesta hecha por Lozoya fue aceptada por la representación legal de la SHCP. Ante ello, el juez de control Felipe Jesús Delgadillo Padierna otorgó un plazo de 30 días para que el exfuncionario cumpla con dicho pago.

Tras que llegue la fecha referida, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que dar a conocer si mantiene o no abierta la solicitud de imputar por el delito de defraudación fiscal al exdirector general de Pemex.

A la fecha, Emilio Lozoya Austin se encuentra enfrentando dos procesos penales vinculados a su cargo como director general de Pemex: por un lado, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa por el asunto de la empresa Odebrecht, y, por otro lado, señalado por el ilícito de lavado de dinero por el caso de la compra de la planta chatarra Agronitrogenados.