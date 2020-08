Emilio Lozoya denuncia que Peña Nieto ordenó hacer un “museo del presidente”

Estado de México.- Según las últimas declaraciones de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), el ex presidente Enrique Peña Nieto mandó construir una casa a modo de museo en el Estado de México para cuando terminara su mandato, la casa tendría tendría dentro un “Museo del Presidente”.

El ex director de PEMEX añadió que Peña Nieto le mandó a que uniera esfuerzoa con el secretario técnico del gabinete, Roberto Padilla Domínguez, para tratar la contratación de un fotógrafo y llevar el proyecto antes citado a cabo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Padilla Domínguez pidió que la construcción del inmueble en el Estado de México estuviera lista para cuando el presidente cediera la investudura, de manera que el fotógrafo se encargaría de capturar imágenes de los eventos más importantes dentro del museo.

La denuncia de Lozoya. Twitter

Al inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto como presidente de la república, este me instruyó a coordinarme con el secretario técnico del gabinete, de nombre Roberto Padilla Domínguez, de cara a que Pemex contrataría a un fotógrafo, declaró.

"Durante la reunión con Padilla Domínguez, este me comentó que iniciará la construcción de una casa, ubicada en el Estado de México, para cuando el presidente concluyera su mandato, y que ésta contaría con un “Museo del Presidente”, de tal forma que el fotógrafo se encargaría de tomar las fotografías de los eventos más relevantes”, concluyó.

Ante estas denuncias recientes, el ex presidente aún no ha sido localizado para declarar al respecto. AFP

Lozoya Austin relató en su denuncia que “días después, Padilla Domínguez me comentó que el contrato sería por un monto de entre dos y tres millones de pesos mensuales”.

Detalla que aproximadamente un mes después, Antero Rodarte, quien manejaba en efectivo de Peña Nieto, preguntó “cómo iba el contrato del fotógrafo”, luego de que Juan Armando Hinojosa, de Grupo HIGA, ya había iniciado la construcción de la casa y el museo.

Otros funcionarios involucrados en la denuncia de Emilio Lozoya son Miguel Barbosa, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cordero, José Antonio Meade. pic.twitter.com/gQIAFR01Vq — Vive Edomex (@ViveEdomex) August 20, 2020

No obstante, el ex director de Pemex, asegura que fueron “observados por contraloría”, de manera que esto “ya no era sostenible”.

Asimismo, explicó que los recursos para construir la “Egoteca”, como se le conocía al museo, provenían de presuntas extorsiones a empresas del sector de la construcción realizadas por Hinojosa.

Te puede interesar:

Secretaría de Hacienda propuso aumentar impuestos locales: Alejandro Murat

Ricardo Anaya recibió 6 millones de pesos de Emilio Lozoya; asegura que son de Odebrecht

A Hugo López-Gatell no le preocupa que gobernadores pidan su renuncia