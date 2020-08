Emilio Lozoya no debe quedar sin castigo: Xóchitl Gálvez

México.- Si realmente hay pruebas de los sobornos de Odebrecht, que sean castigados quienes hayan recibido dinero, pero no por convertirse en testigo colaborador Emilio Lozoya debe quedar sin castigo, señaló la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien advierte que desde que el exdirector de Pemex llegó a México, el Gobierno federal ha querido «cambiar la historia de la película» y confundir sobre el origen de la extradición.

En entrevista telefónica para EL DEBATE, la secretaria de la Comisión de Anticorrupción e integrante del grupo parlamentario del PAN en el Senado lamentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aproveche la extradición de Lozoya Austin para evitar hablar de temas más importantes para los mexicanos, como las crisis que en medio de la pandemia por el COVID-19 se viven y que —en su opinión— lo han superado en salud, economía e inseguridad: «Yo creo que no hay que confundirnos del origen de la extradición, que tiene que ver con sobornos de la empresa Odebrecht, por los que el señor Lozoya fue imputado. Un personaje que detuvieron en Estados Unidos declaró haberlo sobornado. Todo indicaba que habían depositado en sus cuentas. Al parecer algunas propiedades fueron compradas con otros sobornos de la venta de una planta (Agro Nitrogenados), esta planta que se vendió a un sobreprecio».

Lamentó que ahora que Lozoya está en México —acusado por delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho— quieren «cambiar la historia de la película», desviando la atención al tema de la reforma energética y supuestos sobornos: «Pero yo no me pierdo. Yo quiero saber qué pasó con el dinero que recibió (Lozoya Austin) de Odebrecht. Si realmente compró esas casas, las tiene que regresar. Lo que no me gustaría es que de repente dijera: “¡Ah, yo le di dinero a perengano y zutano!”. Si hay pruebas, pues también que castiguen a todos los que les haya dado dinero, pero que no se pierda con que él aparezca como testigo colaborador y que con declarar e imputar a otras personas él quede sin castigo».

¿El presidente está utilizando este tema mediáticamente?

«Lo que creo es que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) no quiere hablar de la brutal crisis económica, de la gente que ha perdido su empleo por falta de apoyo de este Gobierno a las microempresas y la falta de un ingreso básico que nosotros hemos insistido se les dé de manera temporal a quienes estaban en la informalidad y han perdido su empleo durante la pandemia».

La senadora afirma que López Obrador no quiere hablar del colapso del sistema de salud: «Dice que ya estaba desmantelado desde antes de que empezara la pandemia. No quiere hablar de los problemas de seguridad. Dice que se han reducido, pero los datos que tenemos es que no, que se mantienen, con un aumento del uno por ciento en los homicidios, que continúan de manera terrorífica».

Xóchitl Gálvez Ruiz.

Cargo: senadora de la república por el PAN.

Nacimiento: 22 de febrero de 1963, en Hidalgo.

Estudios: Ingeniería en Computación por la UNAM, con especialidad en robótica.

Perfil: candidata a la gubernatura de Hidalgo en 2010. En el Senado es secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de la Comisión de Asuntos Indígenas. En 2005 recibió el Premio Global de Liderazgo Femenino por la Cumbre Global de Mujeres.

Foto: Cortesía

Refirió que López Obrador habla de Emilio Lozoya, cuando quien debiera estar hablando del exdirector de Pemex es el fiscal: «Lo que tendría que decir es que la Fiscalía se apegue a derecho y haga las cosas, pero el presidente lo ha utilizado como un circo. Creo que todo mundo esperaba que llegara con los videos bajo el brazo y empezara a hablar, pero no le ha salido el teatro porque lo mandaron a un hospital».

Insistió en que el mandatario mexicano no quiere hablar del COVID-19, en el que México ha superado las 45 mil muertes: «No quiere hablar de estos temas. Él quiere seguir porque está de cara la elección de 2021, quiere retener el Congreso, y no quiere reconocer que tendría que estar enfocado en reactivar la economía, en reducir la delincuencia y en mejorar la atención hospitalaria de las personas, que ya no van al hospital porque prefieren morir en casa que morir aislados en un hospital».

¿El COVID ha superado a López-Gatell?

Cuestionada sobre la forma en que el subsecretario Hugo López-Gatell ha manejado la estrategia nacional contra el COVID-19, la senadora Xóchitl Gálvez señaló que el funcionario está crecido y se siente un rockstar: «Seguramente se ve como un candidato a algo. Ya se la creyó».

La legisladora hidalguense recordó que las autoridades sanitarias de México tuvieron tres meses para haber contenido la pandemia, para haber cerrado un ratito el país, como lo hizo España e Italia, a quienes sí agarró desprevenidos la pandemia: «Nosotros tuvimos tres meses. Sabíamos cómo venía la cosa, pero el tema era hacer pruebas, contener los casos, aislarlos y cerrarnos a lo mejor ocho o diez semanas con este ingreso básico universal. Con este apoyo a las microempresas, ya hubiéramos salido del problema».

Insistió en que López Obrador no quiere reconocer que su estrategia es un fracaso: «Hay 44 mil personas fallecidas (por coronavirus). Esta cifra es un fracaso. Son 44 mil familias enlutadas que perdieron quizá al esposo, a los padres, amigos; es una cosa terrible el dolor que ha causado, y escuchar a este hombre decir “ya son 20 mil”, “ya son 30 mil”, “ya van 40 mil”, pues ya vamos en 44 mil, y se habla de que podríamos superar las cien mil personas fallecidas. Eso ya lo descalifica para decir que es un personaje capaz y brillante».

Recordó que un tema clave que ayuda a contener la pandemia es el uso del cubrebocas, que incluso médicos brillantes han dicho que «si todos los mexicanos usamos cubrebocas, en ocho semanas podríamos contener los contagios, pero el presidente es incapaz de ponerse cubrebocas».

Criticó el mensaje que envía López Obrador al no usar mascarilla, pues los de abajo piensan que la pandemia es un invento, que con una estampita ya la libran.

Considera que López-Gatell debió ser removido, pero admite que el mandatario no removerá a nadie: «Él está en otra lógica, que nos olvidemos de la pandemia y que nos abracemos. La verdad, me llama la atención que Sinaloa haya sido uno de los estados más afectados por la pandemia. Ha sido muy grave».

Denuncia por negligencia criminal

Gálvez Ruiz confirmó que su grupo parlamentario trabaja en dos denuncias, una que ya interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derecho Humanos porque a los niños se les está dejando sin tratamiento, y otra que interpondrán ante la Fiscalía de la República por negligencia criminal.

Afirma que a los niños les están haciendo estudios, y que en México han fallecido cerca de 6 mil niños, mientras que en otros países fallecieron tres o cuatro: «Quizá le van a echar la culpa al refresco, al pan, nunca será del Gobierno, pero claro que se equivocó en el manejo de la pandemia».

Sobre la denuncia por negligencia criminal, dijo que agregarán las declaraciones del Gobierno sobre la pandemia, como las de febrero, cuando dijeron que no era un virus maligno, que no iba a pasar nada, que no era tan grave como decían, cuando en otras partes del mundo empezaba a ser un problema: «En ese momento, seguramente mucha gente se quedó con ese mensaje, y dijo “no pasa nada”. Cuánto daño no causa la irresponsabilidad de un personaje como estos», dijo.

Prevén sorpresas en cuenta pública 2019

Ante el elevado número de contratos por asignación directa que ha dado el Gobierno federal, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz advierte que en la cuenta pública 2019, cuya entrega a la Cámara de Diputados se ha retrasado, seguramente encontrarán sorpresas: «Ante el arca abierta, hasta el más justo peca, y han estado comprando despensas, material médico para el COVID de penosa calidad, como el que se compró a China. Habría que saber cuánto se pagó».

Además, recordó que, en medio de la pandemia, varios han hecho negocios: «Se detectaron unos ventiladores en el estado de Hidalgo, son veinte a precio de un millón y medio de pesos en el Seguro Social, los cuales no sirvieron, estaban quebrados.

Ya se interpusieron denuncias, y quien los vendió es el hijo de Manuel Bartlett, pero cuando investigas más, resulta que ha tenido 18 contratos en lo que va de la Administración por 230 millones de pesos, de los cuales once contratos han sido por asignaciones directas», explicó.

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. Foto: Reforma

Cronología

12 de febrero/2020.- La Fiscalía General de la República confirma la detención de Emilio Lozoya Austin en Málaga, España, acusado de lavado de dinero, soborno y malversación de fondos.

17 de julio/2020.- Llega extraditado a México durante los primeros minutos de ese día. Es revisado por médicos de la Fiscalía General, y más tarde ingresado a un hospital.

29 de julio/2020.- El exdirector de Pemex es vinculado a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.