Emilio Lozoya paga impuestos al SAT y evita proceso por defraudación fiscal

México.- El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin logró evitar el proceso por defraudación fiscal al pagar 2 millones 695 mil 985 pesos de impuestos que adeudaba al Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2016, informaron sus abogados.

El abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, confirmó en un comunicado que el Consejo de Administración de Pemex aprobó los acuerdos reparatorios que ofreció el exfuncionario a la petrolera por más de 10 millones de dólares, confirmando la información dada a conocer por Reforma el 11 de abril de 2022.

"En relación a la reparación del daño, Lozoya Austin siempre ha manifestado su firme decisión de cubrir -íntegramente- los montos autorizados por las distintas autoridades. Es así como en el marco de un asunto de corte fiscal, recientemente cubrió el monto total fijado por las autoridades hacendarias y la Procuraduría Fiscal de la Federación", explicó.

"Respecto de los casos Odebrecht y Agronitrogenados, ratifica su absoluta disposición -manifestada reiteradamente frente al juez de ambas causas- de cubrir el monto de la reparación del daño que, para los dos casos, han solicitado las víctimas y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Pemex".

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el exdirector de Pemex ya pagó sus impuestos, pero eso no es el daño mayor, pues no ha cumplido aún con la reparación por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

"Cuando nos enteramos que habían pagado eso en el SAT, se informó a la FGR, porque imagínense si por ese pago se otorgar una libertad, además de una irregularidad, por decir lo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices", comentó AMLO.

"Quién iba a creer que los 2 millones 500 mil pesos se le otorgara la libertad y fuese legal. Se procedió, me habló la directora del SAT, hicieron gestiones los abogados, que están en su papel de buscar opciones y alternativas legales, aunque no morales y no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina independiente del SAT y pagaron", agregó.

"¿De cuánto la reparación del daño?", se le cuestionó al presidente de México en La Mañanera del 7 de junio.

"No sé, lo que recomiendo en todos estos casos es que se arreglen, que reparen el daño, si hay esa opción, si devuelven el dinero sustraído ilegalmente, porque ese dinero se utiliza para beneficio de la gente, significa financiar los programas de bienestar, ayudar a la gente más humilde, más pobre, por eso si nosotros estamos de acuerdo en que si se repara el daño, se den facilidades.

"Pero que se devuelva el dinero, porque antes robaban y al final hasta de les tenía que devolver lo confiscado, pero miles de millones de pesos se les pagaba de indemnización", subrayó AMLO.