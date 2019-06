Emilio Lozoya recibió órdenes de Peña Nieto, revelan

México.- El ex director de Pemex, Emilio Lozoya descartó esta mañana presentarse para comparecer ante un juez por el delito de lavado de dinero, lo anterior según fue señalado porque no existen las condiciones ni las garantías legales para hacerlo.

La noticia surgió luego de que en una carta dirigida a la opinión pública, Lozoya expresó su deseo de colaborar con las investigaciones de la Fiscalía General de la República para informarle quiénes son los funcionarios que participaron en los hechos que se indagan, sin importar su nivel o jerarquía.

Asimismo Javier Coello, abogado del ex director de Pemex reveló en entrevista con Loret de Mola que Emilio Lozoya siempre recibió órdenes del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.

"¿Quién le ordenó a Emilio Lozoya hacer lo que hizo?", preguntó el comunicador y conductor del noticiero Despierta con Loret que es transmitido por la cadena de televisión Televisa.

Tras la interrogante el abogado de Lozoya respondió: "Va a levantar polémica, pero lo voy a decir, ¿quién es el que ordena en este país desde hace muchos años? El que tiene el poder Ejecutivo, el Presidente de la República. El presidente del Ejecutivo es el que ordena, no se mueve una sola hoja sin que lo ordene el presidente. Todo lo que se movió en Pemex, contratos y todo, pasó por el Consejo de Administración de Pemex y las filiales y él (Enrique Peña Nieto) tenía que acordar con el presidente”.

Ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Foto: Reforma

En la carta que fue escrita y firmada por puño y letra del ex funcionario federal, se puede leer que "es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia, tengo todo el derecho de cuidar mi libertad, ya que todas estas acciones son definitivamente una persecución política orquestada en mi contra".

"Quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación (sic) me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga".