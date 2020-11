Emilio Zabadúa revela desvío por 400 mdp por Rosario Robles en el NAICM de Enrique Peña Nieto

México.- Emlio Zabadúa, titular del Órgano Interno de Control (OIC), tanto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedatu), como de la Sedesol, de la que era titular Rosario Robles, revelo dentro de su declaración para ser testigo protegido la forma en cómo se realizó la Estafa Maestra y cómo esta involucró a su colaboradora, incluyendo el nombre del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su proyecto inconcluso, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

De acuerdo con la declaración de Emilio Zabadúa, excolaborador de Rosario Robles, reveló como la titular del la Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de manera consciente realizó los tratos y movimiento para realizar la extracción de 400 millones de pesos por tratos referentes a los terrenos del NAIM.

El documento que fue expuesto por sin embargo, explica que a través del Grupo Aeroportuario Internacional de la Ciudad de México (GACM), a cargo de Federico Patiño, la Secretaría de Gobernación, a través de la subsecretaría a cargo de René Juárez Cisneros y la Sedatu de Robles, se hicieron tratos por los terrenos donde se ubicaría el aeropuerto con supuestos ejidatarios dueños de las tierras.

La Sedatu tendría que verificar que los terrenos fueran legítimos, pues tiene acceso a los documentos de propiedad agrarias de todo México, asimismo la dependencia a cargo de Rosario Robles se encargaría de realizar los pagos a los dueños de los terrenos para el aeropuerto con la supervisión de la Secretaría de Gobernación y el GACM.

Así se firmó un acuerdo con el “Frente Auténtico del Campo”, por parte de Enrique González Tiburcio, titular de la subsecretaría de Ordenamiento Territorial y René Juárez y Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para al licitación por 400 millones de pesos por las propiedades.

Sin embargo, una vez que la Sedatu comprobó que los supuesto propietarios de los terrenos por por 322 hectáreas, no eran legalmente los dueños, procedieron a solicitar el monto por el costo de las tierras

No había posesionarios ni propietarios”, declaró Emilio Zabadúa.

Así Enrique González solicitó la licitación como una ayuda social a los ejidatarios, para justificar la entrega de recursos y entonces se entregaron cantidades de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos.

Siguiendo con lo dicho por Zabadúa, él habría informado a Rosario Robles que la Sedatu no tenía la facultad para entregar dichos recursos a los supuestos dueños de las tierras y mucho menos contaban con a cantidad acordad. Sin embargo Robles dijo a Zabadúa que procedería “independientemente de su justificación o no” porque derivaba de un acuerdo entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya.

De esta forma los 400 millones de pesos fueron entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al programa “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”, encabezado por Enrique González.

Este último pidió a la Hacienda que los cheques para el programa social, fueran destinados a diferentes nombres, un total de 200 cheques personalizados.

Se pagó a cambio de nada, con recursos no presupuestados, de un programa que no tenía ese objeto, por una Secretaría que no tenía dicha facultad”, agregó Zebadúa.