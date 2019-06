Emite AMLO 'memo' contra influyentismo 

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un memorándum para evitar el influyentismo en la Administración Pública Federal, incluso de parte de su familia cercana o distante.



El Mandatario instruye a Secretarios de Estado, directores de empresas u órganos paraestatales, y servidores públicos en general a no permitir bajo ninguna circunstancia el influyentismo, la corrupción, el amiguismo y el nepotismo.





"Ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen", señala el documento.

Fechado el 13 de junio, el memorándum 01/06/13/19/16 subraya que todos están obligados a cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos.



"En consecuencia, le reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el Gobierno en su beneficio o a favor de sus 'recomendados'", advierte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los funcionarios públicos federales atender el memorándum que envió. | Reforma



"Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie".



López Obrador subrayó que, en el caso de sus familiares, ni siquiera recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono.



"Nada de nada", sentencia el memorándum.



De no cumplirse dicha "recomendación", advierte el Presidente, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal.



El pasado 3 de junio, López Obrador anunció que firmaría un memorándum para evitar actos de influyentismo e impedir a "vivales" aprovecharse con su nombre.

Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de uno de los casos que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya investiga, respecto a los contratos con empresas ligadas al superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí.

El Mandatario federal advirtió que no se tolerará la corrupción ni habrá impunidad en este caso, de confirmarse irregularidades.

"En este caso, la autoridad competente está haciendo la investigación, en el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el Gobierno de corrupción, no se va a permitir la corrupción de nadie", asentó en conferencia matutina.

"Ya la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad; tenemos que ser también justos, porque en todo esto hay lo que se conoce coloquialmente como grilla".

López Obrador afirmó que será la SFP la que decida si Lomelí debe separarse del cargo de Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo durante el transcurso de la investigación.

El Jefe del Ejecutivo advirtió que no meterá las manos por actos de corrupción cometidos por sus familiares ni por amigos.

"Cero corrupción, sea quien sea", resumió.

"Yo no voy a proteger a nadie, porque ya no me pertenezco, yo represento un movimiento y tengo un mandato: acabar con la corrupción".

El memorándum para evitar el influyentismo en la Administración Pública Federal: