Empañan elección de Morena mapaches y acarreo

México.- La elección del Congreso Nacional de Morena se desarrollará este fin de semana bajo la sombra de los "mapaches", acarreo y el voto corporativo.

Los propios morenistas advierten que en la contienda en la que se elegirán a 10 congresistas en los 300 distritos electorales del país, se recurrirán a viejas prácticas y a la violencia.

Por ello, la Convención Nacional de Morenistas, grupo contrario a la dirigencia del partido encabezado por Mario Delgado, creó brigadas "cazamapaches" y una página en Facebook para denunciar acarreos, compra o coacción del voto.

En redes sociales circula el llamado a denunciar las irregularidades en los centros de votación en cada uno de los 300 distritos del país.

"Forma parte de las brigadas cazamapaches de la Convención Nacional Morenista", "Denuncia la distribución de propaganda o de cualquier documento con indicaciones para votar a favor de algún candidato", cita la información con la que se llama a participar.

También se pide denunciar ataques o calumnias contra candidatos, la compra del voto, amenazas a los votantes, acarreos, la intervención de servidores públicos en la realización de las asambleas y votaciones irregulares.

John Ackerman, integrante de la Convención Nacional Morenista, acusó que hay múltiples denuncias de irregularidades en la organización de las asambleas distritales que tendrán lugar hoy y mañana.

Citó la incorporación de última hora de nuevos candidatos, publicación extemporánea de sedes de votación, relación entre funcionarios de casilla y candidatos, uso de estructuras gubernamentales y del partido para favorecer a participantes.

Advirtió que está en duda la seguridad de la papelería electoral y que hay numerosas denuncias de desviación de recursos públicos para la elección interna de Morena.

"Es simplemente inaceptable que estas prácticas se reproduzcan en el seno del movimiento-partido de la Cuarta Transformación", expresó Ackerman.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido emitió un manual para presentar, por correo electrónico, las irregularidades.

Grupos opositores al CEN advirtieron que al permitir que cualquier persona, sin ningún filtro, pueda afiliarse el día de la elección para votar, provoca que dirigentes recurran al voto corporativo.

Desde hace algunas semanas, incluso antes de que la dirigencia nacional emitiera la lista de los candidatos, liderazgos en los estados afinaban su estructura para que este fin de semana se movilicen y voten por ellos.

Los focos rojos son la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, principalmente.

En la capital del país se elegirán 240 congresistas, y se prevé que la mayoría serán funcionarios, legisladores y sus equipos.

Por ejemplo, se postularon los cinco Alcaldes morenistas: Clara Brugada, de Iztapalapa; Francisco Chiguil, de Gustavo A. Madero; Armando Quintero, de Iztacalco; José Carlos Acosta, de Xochimilco, y Judith Vanegas, de Milpa Alta.

Algunos morenistas aseguran que Dolores Padierna, ex diputada federal y ex senadora, movilizará a comerciantes de la Cuauhtémoc, además de que será respaldada por la organización de René Bejarano, quien no quedó en la lista.

Esta semana, morenistas denunciaron que desde el Área de Participación Ciudadana del Gobierno capitalino, se pide al personal que viva en el distrito 15 de Benito Juárez acudir a votar con sus familiares por el Secretario de Gobierno, Martí Batres, y la directora de Participación Ciudadana, Mina Matus.

Además, hace unos días, se dieron a conocer audios en los que mujeres prometían de 100 a 300 pesos o apoyos a quienes votaran por Gabriela Jiménez en Azcapotzalco, presidenta de la organización Que Siga la Democracia.

Ella lo negó, pero reconoció que, así como cientos de candidatos, ella recurre a las personas que son afines para invitarlas a votar.

En la mayoría de los casos, las estructuras que se están movilizando ayudan a los "interesados" a llenar sus formatos de afiliación, para que los lleven el día de la elección, también les ofrecen transporte.

En Puebla, el Gobernador Miguel Barbosa despidió al delegado de programas sociales estatales, Alberto Sánchez, por acusaciones de que estaba organizando acarreos y prometiendo apoyos por el voto a favor de la diputada local, Ruth Zárate, que compite por el distrito 14.

En Mazatlán, Sinaloa, morenistas denunciaron que pagan hasta 200 pesos por apoyar al titular de Cultura de la Alcaldía, Ángel Tostado, a quien han acusado de mal manejo financiero en su área.

En Guerrero, consejeros estatales, denunciaron que funcionarios locales compran el voto y realizarán acarreo el día de hoy.