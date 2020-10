Empatan Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo en encuesta por dirigencia de Morena

Ciudad de México.- Un empate técnico se presentó entre los candidatos a la presidencia del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los diputados federales Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, indicó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este viernes, con el propósito de dar a conocer los resultados de la segunda encuesta realizada por este órgano electoral para la elección de la dirigencia nacional de este instituto político en México.

Por su parte, la senadora con licencia Citlalli Hernández logró arrasar en la encuesta abierta ante el resto de los aspirantes a la Secretaría General del Morena.

El informe del INE precisa que Muñoz Ledo acumuló una estimación puntual de 25.34 seguido de Mario Delgado Carrillo con 25.29, en el cual se muestra una ventaja de cinco centésimas para el polémico legislador de 87 años de edad.

Ante esta situación, la consejera electoral Beatriz Zavala Pérez declaró que con estos resultados no permite al INE declarar una victoria hacia alguno de los dos candidatos, porque argumentó que no es una ventaja significativa.

El resto de las aspirantes a la presidencia de Morena obtuvieron los siguientes resultados: Adriana Menéndez con 19.8 puntos; la exdirigente nacional de este partido, Yeidckol Polevnsky con 16.61 y finalmente Hilda Mima Díaz Caballero con 13.58 puntos.

La solución planteada por los consejeros del INE ante este empate técnico es realizar una tercera encuesta con otro método para poder obtener a un ganador mediante este mecanismo de elección ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por su parte, el triunfo de la senador Hernández no tuvo ningún cuestionamiento y la distancia es amplia con el resto de las y los aspirantes a ocupar el cargo en la dirigencia de Morena, porque obtuvó una estimación de 21.44 y el resto de las competidoras que más se acercaron fueron Karla Díaz y Blanca Jiménez, tuvieron 13.69 y 10.86, respectivamente.

Este 9 de octubre, Muñoz Ledo aseguró que su contrincante, el diputado Mario Delgado, gastó 150 veces más que él en la campaña por la presidencia del partido.

El candidato había realizado hasta el momento una precampaña a través de redes sociales, con diferentes videos y mensajes propagandísticos, a diferencia de otros candidatos como Alejandro Rojas y Mario Moreno. Este último es uno de sus principales contrincantes.

No es mala persona pero hay intereses políticos diferentes, se gastó 150 veces más que yo, pues no use más que propaganda digital, esto va a hacer el primer partido digital en la historia (...) Jugamos con la innovación y tecnología nos salió muy bien”, mencionó en la entrevista.