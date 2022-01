Empresarios no se pueden quejar de que se les ha afectado: AMLO por el nulo aumento de impuestos

México.- Los empresarios no pueden quejarse de que han sido afectados por el gobierno, declaró AMLO en la conferencia Mañanera, al argumentar que no ha habido aumento de impuestos y ahora hay piso parejo y legal para el sector empresarial en México.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también agradeció a los empresarios de México su papel en el crecimiento del país, y aseguró que sin el apoyo de estos, no sería posible que el país esté saliendo de la crisis tal y como ya ocurre.

En la conferencia Mañanera del 03 de enero del 2022, primera de dicho año, el presidente López Obrador fue invitado a dar un mensaje a los empresarios para el año que comienza.

“El mensaje a los empresarios es también agradecerles su apoyo en el desarrollo del país, no podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y de los grandes”, declaró AMLO sobre el sector empresarial en México.

Posteriormente, enlistó los beneficios que el Gobierno Federal que él encabeza, ha traído al sector económico de México, entre los que destaca el nulo aumento a los impuestos y piso parejo para los empresarios, es decir, fue dejado de lado el favoritismo a la hora de asignar obras.

“Han tenido, por parte de nuestro gobierno, facilidades para invertir, crear empleos y para obtener ganancias lícitas, razonables, no se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios”, afirmó AMLO.

Tras ello, señaló que pese a las diferencias ideológicas que existe entre empresarios y su gobierno, no han realizado acciones económicas que perjudiquen el desarrollo de este sector en México.

“Una cosa es lo político, lo ideológico, y otra muy distinta es la realidad económica, por ejemplo; no han habido aumentos de impuestos”, argumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, el presidente mexicano señaló que incluso los empresarios del país deben saber y reconocer las acciones en materia económica que ha realizado el gobierno de AMLO.

“Hemos procurado impulsar toda la actividad productiva y hay algo especial, que yo creo que ellos reconocen también, el que se haya logrado mantener, mejorado, el tratado económico y comercial con Estados Unidos y Canadá, creo que eso ha significado un gran apoyo para todo el sector empresarial de México”, presumió AMLO.

Además, expresó que ya no hay corrupción en el Gobierno Federal, lo que da más confianza a los empresarios a la hora de pagar los impuestos, que marca la ley, pues ya están seguros de que no habrá políticos haciéndose más ricos.

“No hay corrupción arriba, no se permite que haya empresarios favoritos, en el terreno de la construcción no hay privilegios, no se otorgan contratos por consigna (...) Ahora están pagando todos sus impuestos, y lo hacen de manera responsable, porque estoy seguro que saben que el dinero de los impuestos se maneja con honradez, no es pagar impuestos para que unos políticos corruptos se roben el dinero”, finalizó AMLO.

Les ha ido bien a pesar de la pandemia, nada más es ver resultados en la bolsa de valores, creo que creció la bolsa y hubo ganancias de cerca del 20%