En 2 años hemos desterrado las antiguas formas de hacer política: Olga Sánchez Cordero

CDMX.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, destacó que en dos años, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha logrado "desterrar" de México las "antiguas formas de hacer política".

En un mensaje difundido en sus redes sociales con motivo del Año Nuevo, la secretaria de Gobernación recordó a las y los mexicanos que este 2020, marcado por la pandemia de Covid-19, "ha puesto ante nosotros pruebas muy grandes, retos enormes que hemos enfrentado y vamos superando como humanidad". (Primera mexicana vacunada contra Covid-19 es muestra del reconocimiento de la 4T a mujeres: Olga Sánchez Cordero)

Ante este panorama, Sánchez Cordero subrayó la importancia del "espíritu humano, el avance científico y tecnológico, y nuestro sentido de comunidad", previendo que muy probablemente en el futuro vengan más retos que pondrán a prueba "nuestra solidaridad, nuestra unión y nuestra determinación para salir adelante, pero sobre todo nuestra capacidad de tener esperanza".

Aunque reconoció que este 2020 fue uno de los años más difíciles, la secretaria de Gobernación afirmó que también hubo "avances dignos de reconocer", como la erradicación de las "antiguas formas de hacer política" del país durante los primeros 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

No encontré momento más apropiado para recordar que en 2 años hemos desterrado las antiguas formas de hacer política que se utilizaban en el pasado", aseguró Olga Sánchez Cordero.

"Empecinados como estuvieron muchos actores políticos en hacer de la presión, la fuerza y el chantaje la manera de dirigir la gobernabilidad, perdimos de vista valores como no robar, no mentir, no traicionar", añadió.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se mostró optimista y señaló que pese a las condiciones que se viven en todo el mundo, "la gobernabilidad avanza en México con el apoyo de todas y todas ustedes", por lo que envió un abrazo y buenos deseos de Año Nuevo a la población.

"A la distancia reciban un fuerte abrazo para ustedes, para sus familias, y que el primer acto de amor en estas épocas sea la prevención y el cuidado, que haya armonía y paz y sus hogares, se los deseo de todo corazón. Felices fiestas y prometedor Año Nuevo para todas y para todos", finalizó la secretaria de Gobernación.

La lucha contra la corrupción ha sido el estandarte principal de la Cuarta Transformación (4T), el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien considera la corrupción la raíz de los problemas de México, y a menudo dirige su discurso contra las administraciones pasadas.

En esa línea, el 31 de agosto de 2019, un día antes de rendir su Primer Informe oficial, AMLO declaró el fin de la corrupción en el gobierno federal con un pañuelo blanco.

"Ya puedo decirles aquí con la frente en alto, viéndole a los ojos, que ya se acabó la corrupción arriba, puedo sacar hasta mi pañuelito blanco para decir que ya no hay corrupción arriba", declaró en esa ocasión.