En 2020 no habrá gasolinazos ni aumentos de impuestos: Delgado

En el Presupuesto 2020, el Gobierno Federal cumple con el compromiso de no aumentar los impuestos, no habrá gasolinazos y no se va a endeudar irresponsablemente al país, aseguró el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado

Con la aprobación del presupuesto, manifiesta que se consolida la austeridad republicana y la principal inversión será en la gente, a través de los programas de Bienestar.