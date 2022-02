En 2022, continúa la grave violencia contra niños y niñas en México

México.- En el 2021, hubo más de 27 mil 772 delitos en contra de niñas, niños y adolescentes en México. Tan solo en ese año, 2 mil 450 fueron homicidios, es decir, 7 homicidios diarios, más de 107 feminicidios de niñas y adolescentes, en promedio, 9 feminicidios mensuales, y 13 mil 758 lesiones, lo que significa que cada día, al menos 37 niñas y niños sufrieron violencia física, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto sin contar los múltiples casos que no son identificados ni denunciados, informó Save the Children México.

Ya no hay límites

En ese contexto, lamentablemente, la tendencia sigue en incremento. En este primer mes del 2022, se presenciaron hechos de discriminación, revictimización y daño a la intimidad, hasta el abandono, la violencia sexual, la desaparición, las lesiones y el homicidio de niñas, niños y adolescentes.

El caso que conmocionó al país el mes pasado: la exhumación del cuerpo del bebé Tadeo y su posterior abandono en un basurero de un Centro de Reinserción Social en Puebla, demuestra que en esta crisis de derechos humanos se están acabando los límites, destaca la organización internacional en México.

José Lugo Rodríguez, coordinador de Incidencia Política para la Protección de la Niñez en Save the Children México, indicó que con el monitoreo de los diversos medios de comunicación nacional pudieron ver que esta tendencia continúa en este primer mes del 2022.

“La niñez está pasando por la peor etapa de la vida. En los números, en comparación, se han ido incrementando año con año y vemos que hay una descomposición social muy fuerte que tenemos que revertir de manera inmediata para que estos hechos no sean el pan de cada día”, advirtió.

La pandemia no es responsable

De acuerdo con Lugo Rodríguez, la pandemia del nuevo coronavirus provocó un descenso que hubo en cifras generales en el 2020 en las denuncias, pero a la par se dio un incremento en las redes de apoyo de las mujeres.

Es decir, las mujeres, niños, niñas y adolescentes que vivían con el agresor no tenían la oportunidad de denunciar y, por ello, se incrementaron las denuncias por parte de vecinos, amistades y de la red alrededor, constatando que la violencia no se redujo y que la pandemia no fue causa de la violencia, sino que la maximizó.

Esto por factores como la frustración, la pérdida de empleos o la convivencia obligada por el aislamiento. Razones que, de cualquier manera, no justifican los homicidios, los abusos sexuales o esos maltratos a los que los menores son sometidos, explicó. Respecto a que algunos investigadores han mencionado que el estar en sus escuelas los protege y ayuda a alejarse de sus agresores, el representante de esta organización recordó que, desgraciadamente, en al menos siete entidades del país opera una red de abuso sexual infantil en escuelas privadas y públicas que trabaja en colusión con autoridades educativas, según un reporte de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) en 2021.

Acciones urgentes

En palabras de Lugo Rodríguez, este maltrato a los infantes y adolescentes se da porque no son reconocidos como personas, sino como una propiedad de los mismos padres.

“No ven a los niños como sujetos de derechos, como personas que tienen derechos y que deben tener acceso, mientras que las obligaciones son para los padres, para los cuidadores”, indicó.

Para Save the Children México, es urgente el fortalecimiento de los sistemas integrales de protección a niñas, niños y adolescentes, así como de las capacidades institucionales de las Fiscalías Generales, de los Ministerios Públicos y de las Procuradurías de Protección de la Niñez para gestionar coordinada y eficientemente los casos de vulneración a los derechos de la niñez integrando la perspectiva de género.

También se debe garantizar la pronta impartición de justicia de todos los casos de niñas, niños y adolescentes que han sido afectados por la violencia, desaparecidos o asesinados.

Además, son necesarias estrategias de prevención que atiendan las causas estructurales de la violencia: fortalecimiento familiar; promoción de la crianza con ternura, resolución pacífica de los conflictos y la construcción de una cultura de paz; campañas de comunicación que visibilicen la situación y generen consciencia y transformación de las prácticas y actitudes patriarcales que violentan a las niñas, niños y mujeres.

El Dato

Enero 2022

En el primer mes de este año 2022, fueron asesinados, en Jalisco, un bebé de un año y medio;en Durango, un bebé de 1 mes de nacido;en la Ciudad de México, un niño de 3 años y medio;en Chiapas, una niña recién nacida;en Guanajuato, tres menores de edad; en Morelos, un niño de 6 años que previamente había sido reportado como desaparecido, entre muchos más.