En 30 días emitirán fallo por denuncia en contra de diputada

Culiacán, Sinaloa.- La Comisión de Honor y Justicia de Morena tendrá treinta días para emitir un resolutivo en relación con la denuncia interpuesta por el diputado local Jesús Palestino Carrera contra la legisladora Graciela Domínguez Nava al considerar haber sido objeto de violencia política.

Palestino Carrera informó que el pasado viernes se llevaron a cabo las comparecencias de los involucrados en la denuncia (acusados, defensores y testigos) en la sede nacional del partido, en la Ciudad de México, por lo que esperarán el resolutivo de la comisión, puesto que las partes no llegaron a un consenso.

Aseguró que, de no emitirse un dictamen a su favor, estaría interponiendo un recurso legal en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa por la misma causa, con el fin de lograr el respeto a sus derechos políticos.

Agregó que, por reglamento del debido proceso, no podría abundar en mayores detalles de la comparecencia: “Tenemos que tener la mayor discreción posible, hasta que salga un resolutivo; y si no sale a mi favor, me voy a ir al Tribunal Electoral”, dijo.

El diputado aseguró tenerle respeto a la compañera acusada, Graciela Domínguez, y que le desea la mejor de las suertes durante el proceso de juicio al interior del partido: “No es nada personal. A mi ver yo siento que así fueron los hechos y atentaron contra mis derechos, pero vamos a ir aprendiendo de esto”.

No opinará

Por su parte, la diputada y coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, prefirió no hablar del tema por respeto a los lineamientos internos del partido: “No voy a opinar porque es un tema interno del partido y me tengo que sujetar a ello”, dijo.

La denuncia

La denuncia interpuesta por el diputado Jesús Palestino Carrera se dio durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2019, luego de considerar que la presidenta de la Junta de Coordinación Política atentó contra sus derechos políticos al impedirle la entrada a las reuniones del grupo parlamentario.

Sin embargo, la diputada Domínguez Nava afirmó que en ningún momento se limitó el acceso a alguno de los diputados, a pesar de pronunciarse en contra de la reasignación de recursos.